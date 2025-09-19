Uno de los espacios más usados en la plaza Vélez Sarsfield fue renovado por cuadrillas municipales. Se trata de las dos canchas de fútbol tenis que tiempo atrás habían sido habilitadas al público.

El intendente Damián Bernarte, junto al director de Deportes Juan Iturburu, visitaron el lugar que ahora cuenta con césped sintético y equipamiento nuevo.

Cabe destacar que la iniciativa busca fomentar el uso de los espacios públicos y promover el deporte como una herramienta de encuentro, recreación y bienestar para vecinos de todas las edades.

“Estamos muy contentos, son las dos primeras canchas de fútbol tenis renovadas, ahora con césped sintético, red nueva, una alegría inmensa. Invitamos a todos a que vengan a jugar, no sólo los chicos sino también los grandes. La verdad que dan ganas de venir y no irse más”, expresó el intendente.

Además, el director de Deportes señaló: “Es un viernes distinto, probando las nuevas canchitas de fútbol tenis ubicadas en la Plaza Vélez Sarsfield. La verdad que son un lujo y te dan ganas de quedarte todo el día jugando con amigos”.

Por otro lado el intendente adelantó que el plan continuará en en la Plaza 1º de Mayo.