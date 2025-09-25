Con misas diarias y otras actividades, este jueves comenzó la Novena a San Francisco de Asís, que se extenderá hasta el viernes 3 de octubre, día previo a la fiesta en honor al santo patrono de la ciudad, cuando se realizará una celebración especial del Cántico de las Criaturas, con la participación de la agrupación coral “Emigranti” de la Sociedad Italiana de San Francisco, del Coro “De Voz a Vos” del Conservatorio Superior de Música “Arturo Berutti”, y del Coro Comunal de María Juana.

Entre las actividades previstas se destacan la celebración comunitaria de confesiones, la misa con niños de catequesis, la acción de gracias por el 35° aniversario de ordenación sacerdotal de monseñor Sergio Buenanueva y la misa con “Unción de los Enfermos”.

El momento central será el sábado 4 de octubre, día del Santo Patrono de la ciudad, jornada que comenzará a las 18 hs con la tradicional caravana desde la Iglesia de Plaza San Francisco, continuará con la procesión a las 18:30 desde plaza General Paz y culminará con la misa a las 19 hs en la Iglesia Catedral, que será la única misa celebrada ese día en la ciudad.

El lema de este año fue “Con San Francisco de Asís, peregrinos de la esperanza”, en el marco del jubileo de la esperanza y en coincidencia con los 800 años del Cántico de las Criaturas.

Cronograma de actividades 2025

Jueves 25 de septiembre: 19 hs Santa Misa.

Viernes 26 de septiembre: 19 hs Santa Misa.

Sábado 27 de septiembre:

17 hs Celebración comunitaria de Confesiones.

19 hs Santa Misa.

Domingo 28 de septiembre:

10,30 hs Celebración de la Santa Misa con niños de Catequesis.

19 hs Celebración de acción de gracias 35° aniversario ordenación sacerdotal de Mons. Sergio Buenanueva.

Lunes 29 de septiembre:

Fiesta de los santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.

19 hs Santa Misa.

Martes 30 de setiembre: 19 hs Santa Misa.

Miércoles 1 de octubre: 19 hs Santa Misa.

Jueves 2 de octubre: 19 hs Santa Misa.

Viernes 3 de octubre:

17 hs Misa con Unción de los Enfermos.

21 hs Celebración del Cántico de las criaturas:

CORO DE VOZ A VOS, Dep. del Conservatorio Sup. De Música “ARTURO BERUTTI”.

AGRUP. CORAL “EMIGRANTI”. Dep. de la Soc. Italiana de San Francisco.

CORO COMUNAL DE MARÍA JUANA.

Sábado 4 de octubre: Fiesta Patronal en honor de San Francisco de Asís

18 hs Inicio de la Caravana en la Iglesia de Plaza San Francisco.

18,30 hs Inicio de la procesión en plaza Gral. Paz: Libertador Norte esq. Paraguay.

19 hs Misa en la Iglesia Catedral. (única misa en la ciudad).