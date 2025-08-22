Comenzó la Diplomatura en Educación Sexual Integral en San Francisco

Con un acto inaugural realizado en el auditorio del Centro Empresarial y de Servicios, comenzó el dictado de la Diplomatura en Educación Sexual Integral en San Francisco, en el marco de una propuesta conjunta con la Universidad Nacional de Villa María.

Según informó el municipio, la apertura contó con la participación del intendente Damián Bernarte, quien valoró la iniciativa como una herramienta clave para el desarrollo social. “En primer lugar es importante destacar la cantidad de participantes que han decidido capacitarse en un tema tan importante. Esto marca la necesidad que hay en nuestra comunidad y sus diferentes ámbitos de capacitarnos en educación sexual integral”, expresó.

Durante su intervención, Bernarte remarcó que la implementación de este tipo de espacios formativos es fundamental, especialmente en contextos donde pueden surgir resistencias. “Estamos convencidos que desarrollar esta diplomatura es indispensable para la vida en sociedad. Sobre todo, cuando hay viento a favor y se generan consensos sobre la necesidad, es más fácil pero lo complejo surge cuando hay que sostener la postura cuando los vientos cambian y vienen en contra. Es en ese momento cuando tenemos que mantenernos firmes”, señaló.

Asimismo, sostuvo que el Estado tiene un rol central en este proceso: “Cuando otros estamentos del Estado sostienen que hasta resulta conveniente abandonar estas políticas públicas, desde aquí, con todo respeto, decimos que no estamos de acuerdo”, afirmó, argumentando que garantizar una adecuada formación en ESI contribuye directamente al bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, el intendente destacó el compromiso de quienes se sumaron a la diplomatura: “Es muy importante ver la cantidad de personas interesadas en trabajar en la materia. Nos llena de orgullo y también es una invitación a defender la necesidad de tener una generación sana y saludable”.