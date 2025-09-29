El Hospital Iturraspe de San Francisco informó que esta semana comienza la campaña de vacunación contra el dengue, que en esta primera etapa está destinada a jóvenes de 15 a 17 años.

La aplicación se realiza de lunes a viernes, de 8 a 12, en el vacunatorio del hospital y también en la Asistencia Pública.

Siguiendo las directivas del Ministerio de Salud provincial, cada esquema consta de dos dosis, con una diferencia de tres meses entre una y otra. El objetivo principal de la vacuna es prevenir los casos graves y las internaciones por esta enfermedad. Se aplica la vacuna Qdenga, aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en 2023.

Desde el Ministerio recordaron que, al igual que la temporada pasada, durante septiembre las notificaciones para los grupos alcanzados se enviarán a través del Ciudadano Digital (CiDi). Además, se solicita asistir al vacunatorio con DNI y carnet de vacunación.

Durante septiembre se avanzará en la completación de esquemas pendientes, mientras que desde octubre continuará la vacunación en adolescentes de este rango etario en los 13 departamentos priorizados: Capital, Colón, General San Martín, Marcos Juárez, Punilla, Río Cuarto, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

La ampliación de la campaña será progresiva e incluirá de manera escalonada a los grupos de 18 y 19 años, y así sucesivamente, en función de la disponibilidad de dosis.

Rango de edades

Al respecto, el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, explicó: “Estos 13 distritos han registrado una mayor cantidad de casos con respecto al histórico, entonces vamos a comenzar a vacunar a aquellas personas dentro de este rango etario, y así progresivamente hasta que logremos conseguir la mayor cantidad”.

La incorporación de la vacuna forma parte del Plan Estratégico de Prevención del Dengue, que busca disminuir la morbilidad y el impacto en pacientes de riesgo. La estrategia incluye fases anticipatorias con tres pilares: acciones preventivas en el período inter epidémico, medidas de control en brotes tempranos y acciones de mitigación en contextos epidémicos.

Finalmente, el Ministerio de Salud recordó que no realiza llamadas telefónicas ni envía mensajes por WhatsApp para solicitar información relacionada con la vacunación contra el dengue, por lo que si se recibe un mensaje o llamada de un número privado, desconocido o que te pida información personal, se trata de una estafa.