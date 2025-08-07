Este miércoles se puso en marcha en la Tecnoteca de San Francisco la capacitación “Tu empresa al mundo”, una propuesta conjunta de la Secretaría de Vinculación Educativa, Tecnológica y Productiva del municipio y la Cámara de Comercio Exterior de San Francisco y la Región, destinada a pymes con potencial exportador. La jornada inicial contó con una destacada participación de empresarios, profesionales y representantes de organizaciones locales.

Según informaron los organizadores, la capacitación tiene como objetivo brindar herramientas clave a firmas que ya operan en el mercado interno pero que aún no han incursionado en el comercio exterior. La propuesta apunta a identificar oportunidades, comprender los requisitos básicos para exportar y definir pasos concretos hacia la internacionalización.

Durante la apertura estuvieron presentes el secretario de Vinculación, Germán Fassetta; el presidente de la Cámara de Comercio Exterior, Rubén Filippa; y Virginia Salomón, integrante de la entidad, quien tuvo a su cargo el desarrollo del primer encuentro.

El enfoque del taller también promueve una instancia de autorreflexión dentro de cada empresa, con el fin de evaluar productos, capacidades y realizar los ajustes necesarios para encarar el camino exportador con mayor profesionalismo y planificación.