Comenzó en San Francisco la capacitación “Tu empresa al mundo” para potenciar el perfil exportador de las pymes
La iniciativa, desarrollada por la Secretaría de Vinculación Educativa y la Cámara de Comercio Exterior, busca preparar a empresas locales para dar sus primeros pasos en el comercio internacional.
Este miércoles se puso en marcha en la Tecnoteca de San Francisco la capacitación “Tu empresa al mundo”, una propuesta conjunta de la Secretaría de Vinculación Educativa, Tecnológica y Productiva del municipio y la Cámara de Comercio Exterior de San Francisco y la Región, destinada a pymes con potencial exportador. La jornada inicial contó con una destacada participación de empresarios, profesionales y representantes de organizaciones locales.
Según informaron los organizadores, la capacitación tiene como objetivo brindar herramientas clave a firmas que ya operan en el mercado interno pero que aún no han incursionado en el comercio exterior. La propuesta apunta a identificar oportunidades, comprender los requisitos básicos para exportar y definir pasos concretos hacia la internacionalización.
Durante la apertura estuvieron presentes el secretario de Vinculación, Germán Fassetta; el presidente de la Cámara de Comercio Exterior, Rubén Filippa; y Virginia Salomón, integrante de la entidad, quien tuvo a su cargo el desarrollo del primer encuentro.
El enfoque del taller también promueve una instancia de autorreflexión dentro de cada empresa, con el fin de evaluar productos, capacidades y realizar los ajustes necesarios para encarar el camino exportador con mayor profesionalismo y planificación.