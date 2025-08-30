Este sábado dio inicio el curso de Ingreso Anticipado 2026 de Diseño Industrial y Licenciatura en Administración que se dictan en el CRES (Cenro Regional de Educación Superior), a través de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM). Días pasados había hecho lo propio la carrera de Ingeniería Industrial de la UTN San Francisco.

Quien dio la bienvenida fue el coordinador del CRES Matías Bordese, autoridades de la UNVM, funcionarios municipales, docentes y graduados. El primer encuentro estuvo a cargo del equipo docente del Taller de Oralidad, Lectura y Escritura.

Desde su creación en 2012 han egresado más de 300 personas en distintas carreras fruto del “Convenio de Complementación" de la Municipalidad de San Francisco, la UNVM y la UTN que adhirió en 2018 a través de la propuesta de Ingeniería Industrial.