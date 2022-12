Ante la aparición masiva de moscas en distintos sectores de la ciudad, las cuales se pueden ver sobre paredes y vidrios, un especialista en Ciencias Biológicas consultado por El Periódico detalló una forma de combatirlas sin utilizar químicos tóxicos y que puede ponerse en práctica en casa.

Javier Bergero, licenciado en Ciencias Biológicas, aconsejó otras formas de combatir estos insectos sin aplicar químicos y además recomendó tener limpios los domicilios. Aclaró que es solo una forma de ayudar a combatirlas y que no elimina al 100% de estos insectos.

En ese sentido, se refirió a una trampa casera que puede resultar efectiva para acabar con las moscas. Para ello hay que tomar un bidón o una botella de plástico y recortar el cono superior. En el trozo de botella que quedó, se debe añadir una mezcla de vinagre, miel, bicarbonato y levadura. Cerrar la botella colocando el embudo y sellarlo con la cinta adhesiva. La mosca entra, come y muere.

De dejar esta trampa en el exterior, hay que tener cuidado de que no quede al alcance de niños o animales.

¿Y para mosquitos?

Para el caso de los mosquitos, Bergero aconseja utilizar plantas con olores potentes como la citronela, albahaca, menta o romero, entre las más comunes. En cambio, no hay que utilizar el crisantemo, por su toxicidad. Importante: las plantas no tienen que tener flores, ya que los mosquitos se nutren del polen. También hay que aclarar que solo los ahuyenta, no los mata.

La recomendación es utilizar algunas pequeñas macetas cerca de aberturas, en ventanas o en interior. Se puede hacer una prueba teniendo algunas hojitas de mente o albahaca cerca del cuerpo.

Precauciones

Bergero indicó que hay que evitar los químicos, ya que pueden intoxicar. "La mosca es parte importante del ecosistema, pero no en esa cantidad. Por eso es recomendable mantener la casa totalmente limpia, sin nada orgánico, porque eso las atrae", dijo.

"Las moscas, y los insectos en general, son de sangre fría, es decir que normalmente aparecen mucho más en verano que en invierno. Por más que haya llovido poquito, algo llovió. Y es más probable encontrarlas en ese sector en donde hay basureros, y en donde pueden haber desechos orgánicos", explicó.

Y agregó: "Si siguen apareciendo es porque hay un factor externo. En ese caso hay que ubicarlo y hacer la denuncia correspondiente".