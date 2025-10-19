Nuevos semáforos fueron colocados recientemente en la intersección de Av. Trigueros de Godoy y Bv. Roca, en el sector noroeste de San Francisco, aunque por el momento aún no se encuentran operativos.

La medida se enmarca dentro del plan de reorganización del tránsito anunciado por la Municipalidad a mediados de año, que contemplará el traslado de los equipos semafóricos ubicados sobre calle Ecuador —en sus cruces con Bv. Roca y Juan de Garay— hacia avenida Trigueros, con el objetivo de ordenar la circulación y mejorar la seguridad vial en una zona donde se habían registrado accidentes, incluido uno con víctima fatal.

Colocaron nuevos semáforos en Trigueros y Bv. Roca

En ese mismo proyecto se dispuso además el cambio de sentido de circulación en calle Ecuador, entre Independencia Norte y avenida Rosario de Santa Fe, que pasó a ser de sur a norte, y la habilitación del estacionamiento sobre su margen oeste.

Desde la Dirección General de Prevención y Movilidad Urbana habían señalado oportunamente que las modificaciones respondían a la nueva dinámica vehicular generada tras la pavimentación de la avenida Trigueros, entre boulevard Roca y avenida Rosario de Santa Fe.

Por el momento, los dispositivos permanecen instalados pero sin habilitación eléctrica. Se prevé que entren en funcionamiento en breve.