Colocaron nuevos semáforos en Trigueros y Bv. Roca

Nuevos semáforos fueron colocados recientemente en la intersección de Av. Trigueros de Godoy y Bv. Roca, en el sector noroeste de San Francisco, aunque por el momento aún no se encuentran operativos.

La medida se enmarca dentro del plan de reorganización del tránsito anunciado por la Municipalidad a mediados de año, que contemplará el traslado de los equipos semafóricos ubicados sobre calle Ecuador —en sus cruces con Bv. Roca y Juan de Garay— hacia avenida Trigueros, con el objetivo de ordenar la circulación y mejorar la seguridad vial en una zona donde se habían registrado accidentes, incluido uno con víctima fatal.

En ese mismo proyecto se dispuso además el cambio de sentido de circulación en calle Ecuador, entre Independencia Norte y avenida Rosario de Santa Fe, que pasó a ser de sur a norte, y la habilitación del estacionamiento sobre su margen oeste.

Desde la Dirección General de Prevención y Movilidad Urbana habían señalado oportunamente que las modificaciones respondían a la nueva dinámica vehicular generada tras la pavimentación de la avenida Trigueros, entre boulevard Roca y avenida Rosario de Santa Fe.

Por el momento, los dispositivos permanecen instalados pero sin habilitación eléctrica. Se prevé que entren en funcionamiento en breve.