Coco's Peluquería Unisex inauguró un nuevo espacio en San Francisco con un fuerte sello familiar

Este lunes fue un día cargado de emociones para la familia que impulsa Coco’s Peluquería Unisex, un emprendimiento que comenzó hace más de una década en San Francisco y que hoy celebra la inauguración de un nuevo espacio, moderno y con un diseño pensado para brindar mayor comodidad y visibilidad. El salón está ubicado en General Paz 1005, en la esquina de French y Berutti, al lado del local de barbería de su fundador.

“Mi marido Claudio Bustos, es peluquero desde hace muchos años y hace unos 17 abrió su propia peluquería. Fue él quien me motivó para que empiece a estudiar”, cuenta Soledad Ledesma, la responsable del nuevo espacio. En ese entonces, trabajaba en un local de ropa durante el día y estudiaba peluquería de noche. “Me fue interesando, me fue gustando todo lo referente a la peluquería, sobre todo el color y las mechas, que es lo que me especializa ahora”, agrega.

Con el paso del tiempo, se sumó al proyecto familiar y comenzó a atender junto a su pareja en un local ubicado en Garibaldi, frente al Teatro Mayo. “Ahí me anexé con peluquería para mujer”, recuerda. Así nació Coco’s, un emprendimiento donde cada paso fue acompañado por esfuerzo, dedicación y una visión de crecimiento constante.

Un nuevo espacio pensado para el cliente

La flamante inauguración no es solo una mudanza o una reforma: es un nuevo capítulo. “Lo que nos motivó ahora es lo mismo que nos viene motivando desde hace años: nos gusta renovarnos, hacer modificaciones para que los clientes se sientan más cómodos y mejorar el servicio”, explican.

Durante muchos años trabajaron sobre la calle French Berutti, cada uno con su local. Sin embargo, uno de los salones no contaba con vidriera pero eso cambió con la remodelación actual: “Ahora ambos locales tienen vidriera, comparten cartelería y rotulado. Dejamos toda la parte de la casa que da a General Paz para que se vean los dos espacios: el de barbería de mi marido y el mío de peluquería”.

La renovación significó también una reorganización del espacio y de la imagen del emprendimiento. “A nosotros nos gusta crecer para poder brindarle un mejor espacio a cada cliente que nos apoya desde hace muchos años”, afirman.

Desde sus inicios, Coco’s fue un proyecto familiar. Además del matrimonio fundador, se sumó su hija, quien se encarga del servicio de manicura, y hasta la más pequeña del hogar, Justina, que nació “adentro de la peluquería”.

“Siempre nos ayudamos unos a otros. Es un proyecto en el que estamos todos involucrados”, expresan con orgullo.

Respecto al tipo de servicios que ofrecen, destacan que, más allá de las técnicas, su diferencial está en la atención: “San Francisco tiene muy buenos profesionales, pero nosotros tratamos de brindarle a cada cliente una buena atención, dedicarles el tiempo para comprender lo que quieren, y sobre todo, ofrecer calidez y un ambiente lindo”.

Ese vínculo especial también se ha convertido en una de las marcas registradas del salón. “Tengo clientas y amigas desde que comencé el curso de peluquería, hace 15 años. Apostaron a confiar en mí y todavía lo siguen haciendo”, destaca. Las historias, las charlas y la confianza mutua son parte del día a día en Coco’s.

Un paso emocional y profesional

El nuevo salón representa mucho más que una mejora estética o funcional. “Tenemos una mezcla de emociones. Estamos felices, porque es un proyecto que venimos soñando desde el año pasado. Como familia, es muy movilizante”, reconocen.

A nivel profesional, la apertura simboliza también un impulso para seguir capacitándose: “Siempre que hacemos cambios nos dan ganas de seguir creciendo, invirtiendo en cursos y mejorando nuestro servicio”, explican.

El nuevo salón de Coco’s Peluquería Unisex ya está en funcionamiento en General Paz 1005 (esquina French y Berutti). Atienden con turnos previos y se los puede contactar a través de Instagram en @cocos_peluqueriaunisex.