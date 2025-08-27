Familia Parra, concesionaria oficial de Citroën, se encuentra ofreciendo una propuesta comercial que busca acercar vehículos cero kilómetro a toda la región, con beneficios exclusivos y asesoramiento personalizado.

“Estamos visitando San Francisco y localidades cercanas como Arroyito, San Guillermo, Rafaela y Sunchales”, explicó Pablo Mangiaut, uno de los representantes de ventas. “El objetivo es que cada persona interesada pueda conocer y probar los nuevos modelos que estamos presentando”.

Entre las principales novedades se encuentra el lanzamiento del Citroën Basalt, un vehículo que apunta a combinar diseño, confort y precio competitivo, y la Fiat Titano, una pick-up que ya lidera su segmento por tecnología y robustez.

“El Basalt es el auto más barato del mercado en este momento, ideal para quienes buscan un vehículo familiar, con espacio interior, buen baúl y comodidad para la ciudad o la ruta”, señaló Mangiaut. Por su parte, destacó que la Titano es “una camioneta que se vende sola por las críticas positivas que ha recibido; es para el trabajo, para la familia, para el andar diario”.

Ambos modelos pueden ser probados con test drive en San Francisco y otras localidades aledañas. “Quienes quieran conducirlo pueden hacerlo hoy y mañana sin ningún compromiso”, agregó Pablo Mangiaut.

Financiación en pesos, sin interés y entrega inmediata

Uno de los aspectos más destacados de la propuesta de la Familia Parra es la variedad de formas de financiación, pensadas para distintos perfiles de clientes.

“Tenemos tres formas de comprar un auto: venta directa, plan de ahorro y una propuesta intermedia con entrega inmediata, en pesos y sin interés”, explicó Mangiaut. Además, enfatizó que trabajan bajo el respaldo de Grupo Stellantis, lo que permite brindar condiciones únicas en la operación.

También se contempla la entrega del usado como parte de pago, llave por llave, una modalidad que permite que el cliente no se quede sin vehículo durante la transición. “El cliente entrega su usado y se lleva el cero kilómetro en el acto, así de simple”, aseguró.

Planes abandonados y capital recuperado

Otra opción interesante es para quienes en algún momento iniciaron un plan de ahorro y lo abandonaron. Según detallaron, se puede recuperar ese capital aportado y utilizarlo para una nueva operación.

“Cualquier persona que haya pagado cuotas de un plan, de cualquier marca, puede comunicarse, contarnos su situación y evaluamos cómo aprovechar ese capital para acceder a estos modelos nuevos”, indicó Marcelo Abaca, otro de los representantes de Ventas. “La idea es dar soluciones, incluso a quienes pensaban que ya no podían acceder”.

Contacto directo y asesoramiento personalizado

La propuesta de Familia Parra está pensada para toda la región. “Tenemos sucursales en Córdoba capital y en San Francisco, pero podemos llegar hasta donde haga falta. Ya nos contactaron de San Guillermo, Rafaela, Sunchales. La idea es que nadie se quede con la duda”, dijo Abaca.

Para realizar consultas, coordinar un test drive o conocer detalles de financiación, los interesados pueden comunicarse directamente al celular 351 306-3124. “Solo con el DNI ya podemos empezar a trabajar juntos”, concluyó.