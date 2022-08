La Delegada Administrativa de los Tribunales de San Francisco, Roxana Peredo, se refirió este martes, al trabajo que se viene realizando en la sede local, luego del ataque cibernético que sufrió al Poder Judicial provincial.

En diálogo con El Periódico aseguró que "se están buscando los mecanismos para que no se afecte el servicio de justicia", por lo que tal como lo ordenó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), mientras persista el problema, las dependencias judiciales volverán a una modalidad más rudimentaria con actuaciones en papel.

De todos modos, Peredo quiso dejar en claro y llevar tranquilidad a la comunidad al manifestar: “Lo importante es que el TSJ informó que todos los archivos y documentos van a ser recuperados porque hay un triple resguardo o backup, será cuestión de tiempo”.

Y agregó: “La recomendación de todo el TSJ es que agudicemos nuestro ingenio para brindar soluciones, tratar de que las audiencias no se suspendan, excepto los casos puntuales, por ejemplo, una audiencia de la Cámara del Trabajo que se notificó electrónicamente la vista de causa, si no llega a presentarse una de las partes, como todavía no podemos acceder a las constancias electrónicas, no se puede receptar la audiencia”.

Ataque local y tareas

Peredo afirmó que algunas máquinas de la sede San Francisco se vieron afectadas por el ciberataque y otras no; “de todos modos las indicaciones son que nadie ingrese a los espacios o programas hasta recibir nuevas”.

“Sí se nos han dado instrucciones-continuó- sobre cómo renovar contraseñas, eso se ha hecho con normalidad, cada empleado judicial ha renovado su contraseña, pero seguimos aguardando instrucciones de los ingenieros informáticos”.

Con respecto al trabajo con las personas que concurrieron a los Tribunales, la funcionaria declaró que “ha sido casi normal porque la gente que llega a la sede se encuentra con la mesa de Atención Ciudadana, ellos le informan dónde dirigirse y luego en el Juzgado se trata de solucionar el inconveniente. Lo que antes se hacía electrónicamente ahora se toma nota, o de manera hológrafa, según lo que dice el acuerdo reglamentario que dictó el TSJ”.