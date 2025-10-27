Chori Bingo solidario: música, sorteos y ayuda para tres capillas de Frontera

La comunidad parroquial de Fátima organiza un “Chori Bingo solidario”, un evento que tiene como objetivo de recaudar fondos para continuar con las refacciones del templo principal y brindar apoyo a las capillas Medalla Milagrosa y Nuestra Señora de la Merced deFrontera que atraviesan distintas necesidades.

El evento se realizará el viernes 7 de noviembre a las 21 en el salón Cura Brochero, ubicado en calle 9 y 92. La entrada tiene un valor de $8.000 e incluye un choripan, un número para los sorteos y dos cartones para jugar.

“Es una forma de sumar, de colaborar con la parroquia que necesita muchas mejoras”, expresaron desde la organización. También destacaron que parte de lo recaudado será destinado a la capilla Medalla Milagrosa, que sufrió un importante robo meses atrás, y a la capilla Nuestra Señora de la Merced, que requiere mantenimiento permanente por su valor como patrimonio de la ciudad.

Durante la noche habrá música en vivo con Katy Ferrero, sorteos, buen ambiente y servicio de cantina.

Además de colaborar con la causa, los asistentes podrán disfrutar de un espacio para compartir en comunidad y llevarse premios en los sorteos previstos.

Como parte del calendario litúrgico, se realizarán también las siguientes actividades: