La ciudad de San Francisco se prepara para vivir una nueva edición de la Estudiantina, que se celebrará el próximo sábado 20 y domingo 21 de septiembre en la plaza Vélez Sarsfield, con una programación variada y el gran cierre musical a cargo de Chipote, que actuará el domingo desde las 16:30 horas.

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno Raúl Angonoa, junto al subjefe departamental Pablo Nieto y el director de Cultura Gabriel Quaranta, brindaron detalles de la organización. Las jornadas se desarrollarán ambos días entre las 15:00 y las 20:00 horas, con DJs, artistas invitados, sorteos y concursos.

El sábado, se presentará el cantante local de trap Agustín Guevara, mientras que el domingo será el turno de Cae Ortega, otro sanfrancisqueño, antes del show central de Chipote. Además, esa misma tarde se realizará la elección de banderas y remeras, con sorteos y entrega de premios.

Desde el municipio se informó que el ingreso al predio será únicamente por la intersección de calles Libertador Norte e Independencia, y que se habilitará un estacionamiento para motos sobre calle Cabrera, entre Alberdi y Pueyrredón.

En cuanto al operativo de seguridad, el comisario Pablo Nieto indicó que se desplegará un dispositivo preventivo articulado por distintas fuerzas: Policía de Córdoba, Policía Federal, FPA, Infantería, Gendarmería Nacional, más el comité de crisis local, bomberos voluntarios, defensa civil y guardia municipal. También se dispondrán centros sanitarios y de contención teniendo en cuenta la intensidad de las celebraciones juveniles.