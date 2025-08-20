Chevrolet presentó en San Francisco los nuevos modelos 2026 del Onix y la Tracker

Una jornada marcada por la innovación y el entusiasmo se vivió este martes 19 de agosto en la ciudad de San Francisco, donde el concesionario Chevent, perteneciente al Grupo Quijada, organizó el Chevrolet Day para presentar en exclusiva los nuevos modelos Onix y Tracker 2026. El evento tuvo lugar en el local ubicado en Avenida Cervantes 2957, con una destacada concurrencia de público y entusiastas del mundo motor.

“Hoy es un día muy importante para la marca. Estamos presentando dos íconos, como son la Tracker y el Onix en sus versiones 2026, los cuales están incorporando mucha tecnología, mucho diseño nuevo y mucha innovación”, expresó Guillermo, referente de ventas del concesionario.

“Sabemos que es un producto que va a funcionar muy bien y que al cliente ya de por sí le gusta”, agregó.

Durante el evento, los asistentes pudieron conocer en detalle las características de los nuevos modelos. La Tracker 2026 sorprendió con un frente completamente rediseñado, con una parrilla amplia con detalles cromados, sistema de iluminación LED y un interior moderno que incluye una gran pantalla multimedia de 11 pulgadas, un tablero digital de 8 pulgadas y cargador inalámbrico de celular.

“Es una belleza, con un frente innovado y muy moderno. Interiormente está integrando dos pantallas casi en una, como los autos modernos, y con toda la tecnología. No le falta absolutamente nada”, destacó Guillermo.

Un detalle destacado de la nueva Tracker es el techo panorámico completo y retráctil, que otorga mayor amplitud visual a quienes viajan en los asientos traseros: “Es hermoso cómo se ve desde la plaza trasera, le da mucha amplitud”, remarcó.

El Onix, rediseñado y eficiente

Por su parte, el nuevo Onix 2026 también mostró una estética renovada, con un frente en sintonía con la Tracker, en línea con la tendencia de Chevrolet de unificar la identidad visual de sus vehículos. “Tiene muy buena iluminación y un parrillón que lo identifica. Toda la iluminación es LED y eso le da una categoría superior con respecto a los modelos anteriores”, comentó.

Entre sus principales características, el Onix incluye también las pantallas integradas, tapizado en cuero combinado, caja automática de seis velocidades, y una plaza trasera cómoda, con respaldo inclinado para mayor confort. A eso se suma una capacidad de baúl superior a 400 litros, con asientos rebatibles y faros traseros transparentes con tecnología LED.

Ambos modelos cuentan con motorización turbo: motor 1.2 para la Tracker y 1.0 para el Onix, garantizando un excelente rendimiento sin resignar potencia.

Financiación accesible y atención personalizada

Además de mostrar los vehículos, los asesores de Chevent informaron sobre las opciones de financiación disponibles, con propuestas que incluyen tasa 0% en 12 cuotas, y planes de hasta 18 meses en pesos. También se ofrece la posibilidad de entregar un usado como parte de pago, con una atención personalizada para adaptar cada operación a las necesidades del cliente.

“Podemos ver de acuerdo a la situación de cada cliente cómo puede comprar. Nos adaptamos al bolsillo y a lo que puede pagar. El usado lo tomamos también”, afirmó Guillermo. “Es cuestión de que se sienten con nuestros asesores, prueben el auto, lo conozcan y veamos de qué forma lo pueden comprar”, completó.

Atención permanente en el local de San Francisco

Chevent recibe a sus clientes en horario corrido de 9 a 19:30 en su local de en Av. Cervantes 2957, frente a la “costanera”. Allí se exhiben los modelos disponibles y el equipo de atención brinda información sobre todas las unidades de la marca.

“Siempre tenemos unidades en la puerta y serán atendidos perfectamente por todo el equipo que conoce mucho el producto y los puede asesorar”, finalizó Guillermo, invitando a toda la comunidad a acercarse al concesionario.

Más información sobre los modelos en: Chevrolet Argentina.