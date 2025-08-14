El próximo domingo 17 de agosto, niñas y niños de barrio San Martín y zonas aledañas podrán disfrutar de una tarde llena de juegos, música y sorpresas en el Centro Vecinal ubicado en General Paz 1145. La celebración por el Día del Niño comenzará a las 15 y está pensada para realizarse al aire libre, aunque en caso de lluvia, la actividad se trasladará al interior del centro con la proyección de una película infantil.

La iniciativa fue impulsada por el Centro Vecinal junto al taller de folclore Arresto de Luna, y se concretó gracias al trabajo conjunto con el grupo de Juventud de Hacemos Unidos por Córdoba.

Durante la jornada habrá juegos didácticos, premios, música en vivo, una presentación de murga y una merienda especial con chocolatada y torta. Se pide que cada niño o niña lleve su taza para poder compartir la merienda.

Además, se están recibiendo donaciones de golosinas, tortas y juguetes, que serán distribuidos entre los pequeños asistentes al evento.