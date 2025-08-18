Celebrarán el Día del Niño con bicis, juegos y sorteos en el Club Tiro y Gimnasia

Este sábado 23 de agosto, el Club Tiro y Gimnasia será el escenario de una colorida y entretenida celebración por el Día del Niño, abierta a toda la comunidad. La actividad se desarrollará de 14 a 17 en la sede ubicada en la intersección de avenida Rosario de Santa Fe y Primeros Colonizadores, y está pensada para que disfruten tanto los niños como sus familias.

“Vení con tu bici y traé un amigo”, proponen desde la organización, que estará a cargo de la Subcomisión de Ciclismo junto con el club. La jornada incluirá carreritas en bicicleta para los más chicos y también para los papás, además de juegos recreativos, sorteos y merienda para compartir.

El objetivo del evento, además de festejar el Día del Niño, es fomentar el deporte desde edades tempranas y dar a conocer la existencia de la escuelita de ciclismo del club, la única que funciona actualmente en la ciudad. Desde la comisión organizadora explicaron que en la escuelita participan niños y niñas a partir de los 4 años que ya sepan andar sin rueditas, en un espacio pensado para el aprendizaje, el compañerismo y el desarrollo deportivo.

Con entrada libre y gratuita, se espera una gran convocatoria para una tarde distinta, llena de movimiento, diversión y espíritu deportivo.