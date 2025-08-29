El Colegio de Abogados de San Francisco, Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, organizó un acto para celebrar el Día del Abogado, que tendrá lugar este viernes 29 de agosto a las 11:00 en la sede de la institución, y será un momento de reconocimiento a la trayectoria de destacados profesionales del derecho.

El evento central de la jornada será la entrega de plaquetas con motivo de los 25 y 50 años de ejercicio profesional.

Los abogados que serán homenajeados por sus 25 años de ejercicio profesional son: José María Bazán, Daniela Mercedes Borgogno, Germán Abel Bossa, Juan Gabriel Carioni, Rosana Mercedes García, Mauricio Raúl Gordo, Daniel Gustavo Mackay, Carlos Iván Meinero, Horacio Eugenio Mitrojovich, Ariel Héctor Morandi, Gastón Claudio Stefani y Mariela Andrea Zanor.

Por sus 50 años de trayectoria, recibirán un especial reconocimiento: Gustavo Daniel Calcagno, Carlos Raúl Casanova y Luis Osvaldo Pegoraro.

Finalizado el acto de entrega de distinciones, los presentes serán invitados a compartir un brindis.

El Día del Abogado, que se conmemora cada 29 de agosto en Argentina, rinde homenaje al nacimiento de Juan Bautista Alberdi, uno de los juristas más influyentes en la historia del país y cuya obra fue fundamental para la redacción de la Constitución Nacional de 1853.