A más 10 días de que una adolescente de 17 años denunció ante la Justicia que fue drogada y abusada sexualmente, el único imputado y señalado como presunto autor de la agresión sexual, Leo Sacco, permanece prófugo y no se presenta ante la Justicia. Sin embargo, su abogado defensor, Mario Ruiz, aseguró hoy que en los próximos días aportará pruebas a través de las declaraciones de cuatro testigos con las que, según consideró, "se van a aclarar muchas cosas", aunque se excusó de dar mayores detalles sobre el caso.

Estas declaraciones que aportará la defensa de Sacco se sumarían a la investigación a partir del próximo viernes, junto a otras que tomará la Fiscalía, según dijo Ruiz a El Periódico.

Por otra parte, Víctor Sacco, padre del joven que se encuentra prófugo en el marco de la causa por abuso sexual, podría recuperar la libertad mañana jueves luego de llevarse a cabo la audiencia de control de detención en los Tribunales locales, que sería durante la mañana.

Víctor Sacco fue detenido este miércoles mientras se dirigía a un centro religioso del cual es pastor. La detención fue en el marco de una causa por presuntas amenazas de muerte contra el fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, en uno de los allanamientos realizados en el marco de la investigación.

La captura de Víctor Sacco se dio por orden de la Fiscalía a cargo de la fiscal Leonor Faila, quien investiga de oficio la causa.

Cabe recordar que el joven Leandro Sacco (no Leonardo, como trascendió inicialmente) está imputado por abuso sexual con acceso carnal contra una adolescente y según se desprende de declaraciones de su abogado por el momento no se entregará porque su defensa afirma que "no hay garantías".

Por otra parte, según Ruiz el vehículo secuestrado por la Justicia no está relacionado con el hecho que se investiga y que será devuelto a su propietario próximamente.

Complica su situación

La investigación se encuentra en su segunda semana y el joven se mantuvo prófugo todo el tiempo, lo que según consideró el fiscal complica su credibilidad.

En este marco, la fiscalía a cargo de Alberione ordenó varios allanamientos en domicilios pertenecientes a la familia del joven acusado y a su entorno familiar, aunque los resultados fueron negativos y el imputado sigue sin ser detenido.

En uno de los procedimientos, se investiga ahora si su padre Víctor Sacco emitió amenazas de muerte contra el fiscal Alberione, las que presuntamente fueron escuchadas por personal de la fuerza actuante, por lo que la fiscal Failla abrió una investigación de oficio y derivó en la detención durante la mañana de este miércoles.