El final de marzo se vio marcado por otra tragedia vial en San Francisco que le costó la vida a Julieta Taborda (15), la adolescente que circulaba en una moto junto a una amiga el domingo pasado y chocó con un auto el domingo anterior a la madrugada en la esquina de Bv. Roca y España.

Durante estos días, la familia en el marco de tanta consternación, se dedicó a concientizar sobre el uso del casco, la vitalidad de la donación de órganos y agradecer a las infinitas muestras de apoyo y amor hacia Julieta y sus seres queridos.

Sin embargo, en el plano judicial la fiscalía de delitos complejos deberá avanzar la causa para determinar las responsabilidades del siniestro vial.

De acuerdo a fuentes policiales, el accidente se registró minutos antes de las 4.30 en la esquina de Bv. Roca y España protagonizado por un automóvil Fiat Cronos de color rojo, afectado al servicio de remís, conducido por un hombre identificado como Marcos Gonza de 41 años quien colisionó en dicha intercesión con una motocicleta guerrero Trip 110cc, de color negra, en la cual se conducían dos adolescentes de 15 años.

La joven Julieta Taborda sería quien manejaba la moto, con la que circulaba según fuentes policiales por Bv. Roca de oeste a este, mientras que el auto transitaba por calle España de norte a sur.

Como es de público conocimiento, tras estar internada primero en el Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco, y luego en el Hospital Pasteur de Villa María, la joven falleció.

La situación judicial del conductor del remís, Marcos Gonza, podría complicarse con el avance de la investigación por la responsabilidad de ser el conductor del vehículo que no tenía paso por venir por izquierda y además ingresar a bulevar.

Una vez que sea indagado sería imputado con el delito de homicidio culposo, aunque por ahora continuaría el proceso en libertad.

También la fiscalía aguarda la llegada de las pericias realizadas para determinar si poseía alcohol en sangre al momento de protagonizar el siniestro vial.

“Le pedí que por favor no maneje más”

Con mucha cautela y respeto, el padre de Julieta, contó que pudo hablar con el conductor del remís y le solicitó que “por favor no maneje más”, atento a que entiende que el paso en esa esquina la tenía la motocicleta.

Respecto al avance de la investigación judicial, Beto Taborda aseguró que eso está en manos de la Justicia y que prefería dejarlo aparte en este momento.

Sin embargo, reveló que le pidió al conductor del remís involucrado que no maneje más porque, según dijo, ya tuvo varios accidentes.

"El remisero se comunicó conmigo, prefiero no juzgarlo, lo van a juzgar Dios y la Justicia. Este tema lo dejo aparte, lo único que quiero es concientizar a la gente. Yo no puedo mandar preso a este hombre por un accidente, pero sí sé que tuvo varios accidentes. No es la primera vez que choca. Con respeto, le dije que por favor no maneje más, que se dedique a otra cosa. Para que haga un bien a la sociedad, tiene varios accidentes y lo he visto que anda muy fuerte”, contó.

Según pudo conocer El Periódico de fuentes judiciales vinculadas al caso, el hombre sería imputado por homicidio culposo.