Caso Itan Aguirre: “Mi hijo entró por una hernia intestinal y me lo entregaron muerto”

Itan Gabriel Aguirre (1), era un bebé que falleció en marzo de 2018 en el Hospital Iturraspe de San Francisco, luego de ser intervenido por una hernia testicular. Desde aquellos días, sus padres reclaman saber qué fue lo que pasó con la criatura que ingresó al nosocomio por un inconveniente de salud menor y lamentablemente murió, según denuncia la familia.

Pasaron más de 3 años de aquel triste episodio sobre el cual su familia pide justicia pero todavía no hay novedades. Esta semana estuvieron en Tribunales para solicitar que el fiscal de Delitos Complejos avance con la investigación.

“Estuvimos en Tribunales para pedir justicia y que dejen de dar tantas vueltas con la investigación. Ya pasaron casi 4 años de la muerte de mi hijo, no queríamos llegar a esta instancia pero no nos dan respuesta”, comentó Daiana Gutiérrez, a El Periódico Radio FM 97.1 (Lunes a viernes de 17 a 19).

“Mi hijo entró caminando al Hospital y me lo entregaron muerto”, remarcó la madre de Itan. Además acusó al médico que operó a su hijo de presunta mala praxis.

“Quiero que se haga justicia porque una operación de testículos de estas características no muere ningún niño”, sostuvo.

Al mismo tiempo manifestó que el acta de defunción pusieron que su hijo había fallecido por una cardiopatía respiratoria: “Obviamente que murió de una cardiopatía porque le reventaron el corazón de tanta anestesia”, acusó.

El caso de Itan

Cabe recordar que el pequeño de 16 meses había sido intervenido de una hernia testicular en el nosocomio público en marzo de 2018 y, según su familia, a pesar de ser una operación "sencilla" nunca pudo reponerse y exigen una explicación sobre lo ocurrido.

Según contó a El Periódico su mamá, Daiana Gutiérrez, el doctor que lo operó les dijo que la intervención había sido exitosa y que el pequeño podía hacer vida normal.

De acuerdo a la versión de su mamá, al poco tiempo de recibir el alta, el niño debió ser nuevamente internado a raíz de una hinchazón en el testículo. "Era grande como un huevo de pascua, quizá más grande, se le formó un hematoma", explicó la mujer.

Por tal motivo, siempre según su testimonio, volvieron a operar al pequeño, esta vez entre dos profesionales.

Sin embargo, contó su mamá, a los pocos días volvió a estar mal: "El viernes a las seis de la mañana toma la leche, lo noté mal, tenía la pancita hinchada y empezó a vomitar amarillo. Pregunté, me dijeron que era porque había comido algo que le había caído mal. A media mañana le hacen una ecografia y resulta que de vuelta tenía el intestino metido en el testículo", explicó Daiana.

Su mamá agregó que a raíz de lo sucedido, el niño fue nuevamente operado, esta vez entre cuatro doctores, los cuales le volvieron a decir que la operación había salido "bien" y que estaban tratando de despertarlo.

Complicaciones

La madre relató que posteriormente vinieron más complicaciones. "Lo llevan con oxígeno y le hacían nebulizaciones, que las dos primeras veces jamás les hicieron eso. El doctor se fue, vinieron los pediatras y lo atendieron, él respiraba mal, yo preguntaba qué pasaba y todos me decían que era producto de la anestesia, le ponían medicamentos, después les van a hacer unos disparos con corticoides, yo dije 'no, no le hagan eso porque a mí me los prohibieron', y le hicieron tres disparos de esos", manifestó la mujer.

Según su testimonio, fue después de eso que el pequeño tiró los ojos hacia atrás y sufrió un paro cardíaco.

La mujer expresó que a pesar de que le hicieron reanimación, el niño no reaccionó.