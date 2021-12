A más de un mes del brutal ataque que Silvia Gorocito sufrió en manos de otras cuatro mujeres a finales de octubre sábado a la salida de un boliche céntrico, los familiares de una de las imputadas pidieron su libertad aduciendo que no participó de la golpiza.

Se trata de personas allegadas de Lucía Abratte una de las cuatro detenidas e imputadas por "robo simple y lesiones calificadas” contra la víctima. Según sus familiares, “hace un mes que nos tienen a las vueltas en la fiscalía, tenemos testigos que vieron que ella no golpeó a esa mujer y no los llaman a declarar. Son tres testigos, uno que estaba adentro que vio que a Lucía la sacaron sin hacer nada, y otros que observaron que ella no la golpeó, no sé porque lo llevan tan largo, nos dijeron que era una situación que ya tendría que estar esclarecida”, solicitaron.

Por otro lado se quejaron de los constantes traslados a los que han sido sometidas las prisioneras: “Primero las llevaron a UCA (Unidad de Contención de Aprehendidos) en Córdoba, después la pasaron a Bouwer y días atrás a la cárcel de Villa María. El lunes recién la podemos ir a visitar. Nosotros somos trabajadores y nos cuesta un montón poder viajar para estar con ella”, aseguraron.

Además remarcaron que “Lucía está muy mal, nunca había vivido una situación así, tiene 23 años, no tiene hijos, es soltera y trabajaba en dos lugares, estaba estudiando y perdió todo. No robó, no golpeó y la siguen tienen encerrada, queremos una solución, insistieron.

El ataque

Según la narración de Gorocito a El Periódico, los hechos se registraron el sábado 30 de octubre dentro del local nocturno Ninna y continuaron después frente en la vía pública frente a un edificio en la zona céntrica de la ciudad.

Narró que el ataque se produjo por “un roce” y luego de que ella se llevara por equivocación una cartera que no le pertenecía y quería devolver.

Sin embargo, fue emboscada por las cuatro mujeres, que según la denunciante le pegaron "a matar” frente a un edificio de calle España al 65 y tras dejarla tirada le robaron el celular para huir del lugar.

Por el ataque, el 5 de diciembre la Policía realizó múltiples allanamientos para detener a las implicadas. Días después, fiscalía de 4to turno les dictó prisión preventiva a Lucia Abratte, Elisa González, Lucía Rapetti y Virginia Galarza, por lo que fueron trasladadas a Córdoba capital.