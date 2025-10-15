Estudiantes de la "Escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda" (ENA) participaron de una jornada vial organizada por el municipio con el objetivo de capacitar distintos sectores de la población en esta materia.

La actividad fue coordinada por la Dirección de Seguridad Vial y Defensa Civil a solicitud de directivos de la Escuela Normal y participaron 483 niños de distintas edades quienes tuvieron la posibilidad de recorrer la Ciudad Vial.

Entre otros, formaron parte de esta experiencia 70 estudiantes de Nivel Inicial -Sala de 5 Años; 71 estudiantes de primer grado; 71 estudiantes de segundo grado, 70 estudiantes de tercer grado, 63 estudiantes de cuarto grado, 67 que concurren a quinto grado y 71 de sexto grado.

Como directivos de la Escuela Normal Superior participaron el director Norberto Javier Palancar, la regente de Nivel Inicial María Alejandra Echeveste, la regente de Nivel Primario, Silvana Bernarde, el subregente de Nivel Primario, Claudio Ferreyra y el cuerpo de docentes de cada aula.

La Jornada duró tres horas en cuyo transcurso se utilizó la Ciudad Vial para los más pequeños y charlas educativas para los grados superiores. Fue recorrida con el apoyo de los inspectores de Transito y las charlas fueron dictadas por personal de la Dirección y el Observatorio Vial.

Los niños disfrutaron de manera lúdica de recorridos en bicicleta por los diferentes módulos identificando las diferentes señales, semáforo, sendas peatonales, como los lugares comunes de su vida diaria reflejada en la misma -Municipalidad, Escuela, Policia, Bomberos, Iglesia, etc.

Cabe recordar que para solicitar este tipo de capacitaciones, las instituciones interesadas deberán presentar una nota en la Dirección de Seguridad Vial en Av. Cervantes 3500 o dirigirse personalmente a esa dependencia muncipal para coordinar día y horario.