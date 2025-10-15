Capilla Raspo celebra su centenario con una misa en acción de gracias

San Francisco se prepara para un acontecimiento muy especial: el centenario de la Capilla Raspo, también conocida como "Virgen del Rosario de Pompeya", la única capilla rural de carácter familiar en la región. Este sábado 18 de octubre, a las 10, se celebrará una misa en acción de gracias en el mismo templo, ubicado en Ruta Nº 1 y Avenida Güemes, con la participación de vecinos, descendientes de los fundadores y autoridades locales.

La historia de esta capilla se remonta al año 1925, cuando Juan Raspo y su esposa María Capellino de Raspo, ambos de profunda fe católica, decidieron construir un espacio de oración en su propio campo, motivados por su amor a la Virgen y el deseo de que sus vecinos también tuvieran un lugar donde reunirse en comunidad.

“Seguramente los animó un profundo amor a la Virgen y el deseo de que sus amigos de campos vecinos también tuvieran un lugar de oración”, señala el proyecto de resolución aprobado por el Concejo Deliberante de San Francisco, que declaró de interés municipal esta celebración.

Una tradición centenaria

El matrimonio Raspo tuvo once hijos, todos ya fallecidos. Desde entonces, la capilla fue testigo de generaciones que crecieron en torno a su fe. Hoy son los bisnietos de aquellos fundadores quienes continúan con la tradición de reunirse y mantener encendida la llama espiritual que dio origen al templo.

“Esa luz que heredaron de ella, Dios no permita que se apague jamás”, expresa la nota manuscrita que acompaña la solicitud formal elevada al Concejo.

En sus orígenes, la bendición inaugural estuvo a cargo del padre Carlos Borello, muy cercano a la familia Raspo. Desde entonces, la misa en honor a la Virgen del Rosario de Pompeya se celebra cada octubre, junto con una procesión por los caminos rurales circundantes.

Testigo de los hitos familiares y comunitarios

A lo largo de estos 100 años, la Capilla Raspo fue el escenario de momentos significativos tanto para la familia como para la comunidad rural de la zona: bautismos, primeras comuniones, matrimonios y despedidas.

“La Capilla de los Raspo, que vio a hijos y nietos recibir sacramentos... fue escenario también de momentos importantes en la vida de los vecinos de la zona rural más cercana”, detalla el documento oficial.

Una placa ubicada en la pared posterior del templo da testimonio de este siglo de historia viva.

En un texto de carácter más íntimo, los descendientes describen a Juan y María Raspo como personas “simples y piadosas”, que transmitieron a sus hijos valores como la humildad, la fe y el amor al prójimo. Aquellos valores siguen presentes en sus bisnietos, quienes hoy custodian este legado.

“Tuvieron la dicha de haber conservado su unión y de inculcar a sus hijos los mismos valores que hoy sus hijos han inculcado a sus nietos”, dice el homenaje familiar.

Con esta celebración, la comunidad reafirma su compromiso con las raíces, la fe y el patrimonio espiritual que representa la Capilla Raspo.