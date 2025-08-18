Candidatos de San Francisco se suman a las listas para diputados en Córdoba
Ignacio García Aresca, la concejal Sol Pérez, Norma Ghione y otros dirigentes de la ciudad se postulan en diversas alianzas para competir por una de las nueve bancas que la provincia pone en juego en la Cámara de Diputados.
Con la participación de dirigentes de San Francisco, se definieron las listas que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre en Córdoba. La provincia elegirá nueve diputados nacionales, y entre los candidatos confirmados se encuentran dirigentes de la ciudad que integran distintas propuestas partidarias.
Una de las listas principales, Provincias Unidas, encabezada por el ex gobernador Juan Schiaretti y apoyada por el actual mandatario Martín Llaryora, incluye al exintendente de San Francisco Ignacio García Aresca. En el sexto lugar, Aresca busca renovar una de las tres bancas que el espacio pone en juego.
En la lista de La Libertad Avanza, del presidente Javier Milei, figura el dirigente sanfrancisqueño Guillermo Quiroga. Por su parte, el Partido Libertario postula a Germán Cassinerio como su tercer candidato.
Además, el PRO lleva en su lista a Camila Sol Pérez, actual concejal de San Francisco, quien se ubica en el segundo lugar de la boleta. La lista de este partido es encabezada por Oscar Agost Carreño. Y finalmente, Norma Ghione, ex concejal de la Unión Cívica Radical en San Francisco, ocupa la cuarta posición en la lista radical que encabeza Ramón Mestre.
Las elecciones se espera que se polaricen entre La Libertad Avanza y Provincias Unidas, aunque el cuarto oscuro contará con un total de 17 listas. Las bancas que se renuevan en Córdoba son nueve, incluyendo escaños del radicalismo, el PRO, Encuentro Federal y Unión por la Patria.
La lista de candidatos a diputados en Córdoba
A continuación, el listado de las listas y los candidatos confirmados para las elecciones del 26 de octubre en Córdoba, donde se pondrán en juego nueve bancas en la Cámara de Diputados.
Provincias Unidas
- Juan Schiaretti
- Carolina Basualdo
- Miguel Siciliano
- Laura Jure
- Ignacio García Aresca
- Verónica Navarro
- Juan Manuel Llamosas
- María Eugenia Romero
- Emiliano Paredes
Defendamos Córdoba
- Natalia de la Sota
- Marcelo Ruiz
- Marcela Lastra
- Gustavo Rossi
- Graciela Fassi
- Pedro González Cholaky
- Cristina Fernández
- Enrique Lastreto
- Analía Sánchez
Frente Patria
- Pablo Carro
- Constanza San Pedro
- Pablo Martín Tissera
- Florencia Dahbar
- Emanuel Rodríguez
- Camila Perassi
- David Salto
- Luciana Córdoba
- Nicolás Venecia Giménez
Unión Cívica Radical (UCR)
- Ramón Mestre
- Patricia Rodríguez
- Martín Lucas
- Norma Ghione
- Franco Jular
- Lucrecia Cavanna
- Héctor Mignola
- María Dolores Caballero
- Oscar Tuninetti
Propuesta Republicana (PRO)
- Oscar Agost Carreño
- Camila Sol Pérez
- Francisco Iser
- Agustina D'amario
- Giussepe Bosco
- Silvina Aymond
- Pedro Bossa
- Romina Auce
- Lucas Ujaldon
Encuentro por la República
- Aurelio García Elorrio
- Ana Bastán
- Juan Teruel
- Noelia Perrin
- Rodrigo Agrelo
- Elena Guerín
- Miguel Casañas
- Ana Chicala
- Palo Ortega
Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad
- Liliana Olivero
- Josué Plevich Shaddock
- Virginia Caldera Marsengo
- Jorge Luis Navarro
- Soledad Díaz García
- Raúl Gómez
- Laura Vilchez
- Matías Ávila
- Lorena Rojas
Ciudadanos
- Héctor Baldassi
- Yanina Vargas
- Martin Puig
- Melisa Cabrera
- Pablo Mussat
Partido Demócrata
- Rodolfo Eiben
- Patricia Messio
- Teodoro Funes
- María del Carmen Centeno
- José Antonio Soria
- Silvana Palacios
- Eduardo Arias
- Alicia Engel
- Ramiro Pohle
Frente Federal de Acción Solidaria
- Stefano López Chiodi (Alfajor Tatín)
- Paola Irusta
- Esteban Vivas
- Anahí Cabral
- Marcelo Gómez Quevedo
- Adriana Rearte
- Daiana Santi
- Mario Mateucci
La Libertad Avanza
- Gonzalo Roca
- Laura Soldano
- Marcos Patiño Brizuela
- Laura Rodríguez Machado
- Enrique Lluch
- Evelin Barroso
- Jorge Silvestre Pisetta
- Romina Caggiano
- Guillermo Quiroga
Partido Libertario
- Agustín Spaccesi
- Julieta Ceballos
- Germán Cassinerio
- María Graciela Giordano
- Diego Settimo
- María Jimena Quaino
- Esteban Chiabo
- María Eugenia Merlini
- José Luis Carrera
Nuevo MAS
- Julia Di Santi
- Eduardo Mulhall
- Davina Maccioni
- Franco Bergero
- Malena Mulhall
- Miguel Díaz
- Noelia García
- Mateo Romero
- María Andrea Ruiz
Desarrollismo Cordobés
- Alfredo Keegan
- Paola Rimieri
Alianza Córdoba Te Quiero
- Gerardo Lucero
- Miriam Alejo
Fe
- Juan Saillen
Unión Popular Federal
- Mario Peral
- Mariela Ramallo