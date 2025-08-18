Con la participación de dirigentes de San Francisco, se definieron las listas que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre en Córdoba. La provincia elegirá nueve diputados nacionales, y entre los candidatos confirmados se encuentran dirigentes de la ciudad que integran distintas propuestas partidarias.

Una de las listas principales, Provincias Unidas, encabezada por el ex gobernador Juan Schiaretti y apoyada por el actual mandatario Martín Llaryora, incluye al exintendente de San Francisco Ignacio García Aresca. En el sexto lugar, Aresca busca renovar una de las tres bancas que el espacio pone en juego.

En la lista de La Libertad Avanza, del presidente Javier Milei, figura el dirigente sanfrancisqueño Guillermo Quiroga. Por su parte, el Partido Libertario postula a Germán Cassinerio como su tercer candidato.

Además, el PRO lleva en su lista a Camila Sol Pérez, actual concejal de San Francisco, quien se ubica en el segundo lugar de la boleta. La lista de este partido es encabezada por Oscar Agost Carreño. Y finalmente, Norma Ghione, ex concejal de la Unión Cívica Radical en San Francisco, ocupa la cuarta posición en la lista radical que encabeza Ramón Mestre.

Las elecciones se espera que se polaricen entre La Libertad Avanza y Provincias Unidas, aunque el cuarto oscuro contará con un total de 17 listas. Las bancas que se renuevan en Córdoba son nueve, incluyendo escaños del radicalismo, el PRO, Encuentro Federal y Unión por la Patria.

La lista de candidatos a diputados en Córdoba

A continuación, el listado de las listas y los candidatos confirmados para las elecciones del 26 de octubre en Córdoba, donde se pondrán en juego nueve bancas en la Cámara de Diputados.

Provincias Unidas

Juan Schiaretti

Carolina Basualdo

Miguel Siciliano

Laura Jure

Ignacio García Aresca

Verónica Navarro

Juan Manuel Llamosas

María Eugenia Romero

Emiliano Paredes

Defendamos Córdoba

Natalia de la Sota

Marcelo Ruiz

Marcela Lastra

Gustavo Rossi

Graciela Fassi

Pedro González Cholaky

Cristina Fernández

Enrique Lastreto

Analía Sánchez

Frente Patria

Pablo Carro

Constanza San Pedro

Pablo Martín Tissera

Florencia Dahbar

Emanuel Rodríguez

Camila Perassi

David Salto

Luciana Córdoba

Nicolás Venecia Giménez

Unión Cívica Radical (UCR)

Ramón Mestre

Patricia Rodríguez

Martín Lucas

Norma Ghione

Franco Jular

Lucrecia Cavanna

Héctor Mignola

María Dolores Caballero

Oscar Tuninetti

Propuesta Republicana (PRO)

Oscar Agost Carreño

Camila Sol Pérez

Francisco Iser

Agustina D'amario

Giussepe Bosco

Silvina Aymond

Pedro Bossa

Romina Auce

Lucas Ujaldon

Encuentro por la República

Aurelio García Elorrio

Ana Bastán

Juan Teruel

Noelia Perrin

Rodrigo Agrelo

Elena Guerín

Miguel Casañas

Ana Chicala

Palo Ortega

Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad

Liliana Olivero

Josué Plevich Shaddock

Virginia Caldera Marsengo

Jorge Luis Navarro

Soledad Díaz García

Raúl Gómez

Laura Vilchez

Matías Ávila

Lorena Rojas

Ciudadanos

Héctor Baldassi

Yanina Vargas

Martin Puig

Melisa Cabrera

Pablo Mussat

Partido Demócrata

Rodolfo Eiben

Patricia Messio

Teodoro Funes

María del Carmen Centeno

José Antonio Soria

Silvana Palacios

Eduardo Arias

Alicia Engel

Ramiro Pohle

Frente Federal de Acción Solidaria

Stefano López Chiodi (Alfajor Tatín)

Paola Irusta

Esteban Vivas

Anahí Cabral

Marcelo Gómez Quevedo

Adriana Rearte

Daiana Santi

Mario Mateucci

La Libertad Avanza

Gonzalo Roca

Laura Soldano

Marcos Patiño Brizuela

Laura Rodríguez Machado

Enrique Lluch

Evelin Barroso

Jorge Silvestre Pisetta

Romina Caggiano

Guillermo Quiroga

Partido Libertario

Agustín Spaccesi

Julieta Ceballos

Germán Cassinerio

María Graciela Giordano

Diego Settimo

María Jimena Quaino

Esteban Chiabo

María Eugenia Merlini

José Luis Carrera

Nuevo MAS

Julia Di Santi

Eduardo Mulhall

Davina Maccioni

Franco Bergero

Malena Mulhall

Miguel Díaz

Noelia García

Mateo Romero

María Andrea Ruiz

Desarrollismo Cordobés

Alfredo Keegan

Paola Rimieri

Alianza Córdoba Te Quiero

Gerardo Lucero

Miriam Alejo

Fe

Juan Saillen

Unión Popular Federal