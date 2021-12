Camila Ferreyra (20), la joven que fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Córdoba días atrás por un tumor cerebral que le habían detectado en su adolescencia, pudo reencontrarse con su hija de menos de un año, aunque este lunes debe regresar a la ciudad capital para que los médicos le realicen nuevos estudios.

Si bien su madre, Silvia Luna, le contó a El Periódico que lograron extirparle gran parte del tumor, habrían quedado restos que deben ser tratados. “Fue una recuperación muy rápida para ella, si bien quedan restos muy pequeños, creemos que con quimioterapia o algún tratamiento se pueden tratar, para evitar una ramificación”, sostuvo.

Por distintos malestares y un estudio de por medio detectó que el tumor que la joven tenía en su cabeza había crecido tres veces en proporción por lo que corría riesgo su vida. Por este motivo había sido internada el pasado 26 de noviembre en el Hospital Córdoba y el 29 fue sometida a una larga y riesgosa cirugía, la cual terminó exitosamente.

Luego de diez días internada, pudo reencontrarse con su beba, Abigail, aunque con algunas secuelas que le dejó la operación.

“De a poco me voy recuperando-le dijo Cami a El Periódico-, me ha quedado la parte izquierda afectada, sobre todo el brazo y la pierna que no puedo mover bien, para caminar necesito ayuda, no es fácil pero de a poco y con rehabilitación creo que voy a poder. Fue un poco difícil, adaptarme todavía no puedo dormir con ella por la inmovilidad, la extrañaba muchísimo, fue difícil, un sacrificio”.

Este lunes madre e hija deben regresar a Córdoba para analizar los pasos a seguir: “Si está todo bien le sacarían los puntos y ver obviamente con algún estudio cómo está todo tras la operación. Es una lucha como siempre, ahora obviamente necesitamos algo de ayuda porque tenemos que viajar nuevamente, hospedarnos en una piecita y llevarla a ella para los estudios”, pidió Silvia Luna.

Interesados en ayudar pueden acercarse a su domicilio en San Francisco, en Rioja 142, o hacer un aporte a la CBU 00200915911000001978926, alias LUNA SILVIA ANGELINA.

En este sentido, Camila quiso agradecer a “la gente que está presente todo el tiempo así sea con mensajes, con sus oraciones, yo creo mucho y eso me ha dado mucha fuerza para salir adelante”.