Este sábado comenzó con cielo parcialmente nublado en San Francisco, en una jornada que se perfila calurosa e inestable hacia la tarde. La temperatura mínima fue de 18 grados y se espera que la máxima alcance los 34 °C.

Durante la mañana, los vientos soplan del norte con intensidad moderada, pero hacia la tarde rotarán al sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h. A partir de ese momento, se esperan chaparrones aislados, que podrían continuar durante la noche.

Calor intenso, viento del sur y chaparrones en la tarde de este sábado

Pronóstico para el domingo

El domingo se anticipa con cielo mayormente nublado en la primera mitad del día y algo más despejado hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 °C, con vientos del sur y ráfagas que podrían superar los 50 km/h, especialmente en la madrugada.

No se esperan precipitaciones para la segunda parte del día.

