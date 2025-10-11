Calor intenso, viento del sur y chaparrones en la tarde de este sábado

Este sábado comenzó con cielo parcialmente nublado en San Francisco, en una jornada que se perfila calurosa e inestable hacia la tarde. La temperatura mínima fue de 18 grados y se espera que la máxima alcance los 34 °C.

Durante la mañana, los vientos soplan del norte con intensidad moderada, pero hacia la tarde rotarán al sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h. A partir de ese momento, se esperan chaparrones aislados, que podrían continuar durante la noche.

Pronóstico para el domingo

El domingo se anticipa con cielo mayormente nublado en la primera mitad del día y algo más despejado hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 °C, con vientos del sur y ráfagas que podrían superar los 50 km/h, especialmente en la madrugada.

No se esperan precipitaciones para la segunda parte del día.