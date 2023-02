Además de espectáculos de primer nivel, el Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción, que tendrá lugar el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de febrero en el predio de la Sociedad Rural de San Francisco, contará con comidas, bebidas y postres de lujo.

Una de las colectividades que trabaja para lograrlo es la cubana, que como nos tiene acostumbrados ofrecerá una variedad de platos auténticos así como de tragos.

Denis Morales, al frente de la colectividad, adelantó lo que se viene. En ese sentido, dentro de la carpa, que estará próxima al salón verde, estará el área caliente, mientras que en el exterior estará el área fría. Y dentro, el escenario con los espectáculos para escuchar buena música y bailar.

“Dentro de lo comestible, vamos a tener este año un menú rey, pero que es para degustación, porque es un menú que cuesta que las personas que desconocen lo soliciten. Sería el famoso plato de la ropa vieja, con una guarnición que puede ser papas fritas. Ese es el plato clásico, lo que más se vende a esfera mundial de comida cubana”, contó.

“Aparte de eso vamos a tener el club sándwich y el sandwich cubano, las dos variables. También, las pizzas matambre, que ya se pusieron en efecto en la última edición de la colectividad, que fue de mucha aceptación. Y vamos a tener un menú para los más chicos con regalitos y otras cositas”, comentó.

En ese sentido, amplió sobre la pizza matambre: “Es una pizza personal que se dobla como si fuera una tortilla, es algo parecido a un crepe, a una tortilla o a un taco, solo que es masa de pizza, un poquito más gruesa. Es una pieza personal de 25 centímetros. La única diferencia es que va con carne y queso mozzarella, se va comiendo con un sándwich”.

Dentro del área fría, adelantó que contarán con licuados de frutas tropicales, fruta bomba, melón, frutilla, durazno, ananá, mango, mandarinas, naranjas y mixtos. Asimismo, habrá una amplia variedad de cócteles. No faltarán tampoco el mojito y el cuba libre, que son cócteles que los caracterizan internacionalmente. En tanto, se conseguirá fernet.

“Junto con todo esto vamos a tener la presentación oficial del cóctel que une a dos ciudades: a San Francisco y a Santiago de Cuba. Yo los invito a que degusten este cóctel, va a ser el boom este año de la fiesta porque une dos culturas hermanas”, sostuvo Morales.

Dentro del Salón Verde se mantendrá el escenario en donde se irán sucediendo distintos espectáculos. Además estarán los artesanos ofreciendo sus producciones.

Precios

Como les sucede a todas las colectividades, el precio es algo que aún se discute.

“Queremos comunicarles a los clientes que visiten a Cuba, que con el ticket de la entrada, para que no tengan que poner ningún otro dinero en efectivo arriba, vamos a tener una degustación de tragos, de licuados, lo que la persona quiera. Se espera que sea una temporada con buen clima y quizás les sea placentero ingerir algún tipo de líquido”, afirmó.

Si bien no hay precios definidos, se espera que sean populares: “Los estamos discutiendo, nosotros trabajamos con carne de res y estamos evaluando un lugar que nos haga un precio que sea accesible para nosotros no tener que sentirnos incómodos. Lo que queremos es que las personas que lleguen no tengan que gastar mucho dinero para compartir con la familia, no queremos llevar platos que cuesten mucho".

“En relación a la bebida, los precios van a oscilar en los 500, 700 o mil pesos. No podemos cobrar más, eso sería para un lugar que brinde otro servicio. El hecho de que nosotros brindemos calidad, calidez, buena atención y buen servicio no quiere decir que nos permitamos eso. Nosotros queremos defender el bolsillo de la familia para que pueda disfrutar. La misión de todas las colectividades va a ser esa”, cerró.