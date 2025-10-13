Buen tiempo para este lunes: sol y máxima de 27°

La semana arrancó con buen tiempo. Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia un día templado y soleado.

De acuerdo al organismo, el cielo estará despejado a ligeramnente nublado, con vientos leves del sur y temperaturas entre los 12° y los 27°.

Pronóstico extendido

Mañana se espera una jornada similar, con poca nubosidad y temperaturas agradables. Más entrada la semana, ya se anuncia mayor nubosidad, aunque los vientos seguirán siendo leves y las temperaturas seguirán en leve ascenso.