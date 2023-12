Brenda Cappellino es una de las referentes del movimiento trans en San Francisco. Su historia es ejemplo de la lucha y así lo reconoce: “Siento que milité toda mi vida porque siempre pedí auxilio por mis compañeras y por mí”.

Nació en La Para pero desembarcó a los 13 años en San Francisco. Hoy tiene 49. Huyó de la violencia que ejercía su padre, que no aceptaba la forma de ser de Brenda e intentaba cambiarla a los golpes.

“Tuve una infancia trans, pero nunca me aceptaron, siempre me maltrataron, tenía que ser y hacer lo contrario a lo que sentía. Con 13 años me tocó pararme en una esquina a prostituirme, trabajaba en la calle pero tenía sensaciones de niña, soñaba con poder comprarme juguetes y ropa, era muy inocente”, recordó con pesar.

Hoy siente que puede caminar tranquila y en paz por la calle. Con la satisfacción, en parte, de que su vida de lucha y militancia en pos de los derechos del Colectivo Trans y de la comunidad LGBTIQ+ de la ciudad, ha dado sus frutos.

Es que justamente sobre el cierre del año, la Municipalidad dejó inaugurada el Área de Diversidad, un espacio dedicado a promover los derechos y la inclusión de las disidencias sexuales y de identidad de género.

Brenda forma parte de este nuevo espacio y se muestra feliz: “Para mí, como para las chicas de mi generación, significa mucho que se abran nuevos espacios. En esta etapa me toca acompañar a las compañeras adultas porque en su mayoría están afectadas psicológicamente con todo el maltrato que han sufrido. Se trata de poder guiarlas y asesorarlas para que puedan terminar estudios, capacitarse para un trabajo, que tengan acceso a la salud”, aseguró a El Periódico en una entrevista durante el 2023.