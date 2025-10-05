Bomberos San Francisco participó de una agenda institucional y cultural en Rancagua y Santiago

Una delegación de autoridades de la Sociedad Bomberos Voluntarios de San Francisco, compuesta por el presidente Javier Panero, el jefe de Cuerpo Activo Crio. Gral. B.V. Diego Gaetan, el secretario Gastón Canavesio, el tesorero Maximiliano Pozzi y el prosecretario Dario Muratore, continúan con su visita en Chile en el marco del hermanamiento con Bomberos de Rancagua.

Durante la estadía, los representantes locales participaron de reuniones institucionales, instancias de capacitación y actos conmemorativos, reforzando lazos de cooperación y amistad cívica que se mantienen desde hace más de una década.

El lunes por la mañana, los integrantes de la delegación fueron recibidos en la Municipalidad de Rancagua por el alcalde Raimundo Agliati Marchant. Allí compartieron un desayuno y un diálogo ameno junto al superintendente de Bomberos Voluntarios de Rancagua, Raúl Montecinos, sobre las realidades políticas, sociales y económicas que atraviesan ambas instituciones.

Posteriormente, se trasladaron a Santiago, donde visitaron el Consejo Nacional de Bomberos de Chile. Fueron recibidos por su presidente, Juan Carlos Field Bravo, quien destacó la importancia del hermanamiento, expresó su alegría por la visita y subrayó el desafío de coordinar el funcionamiento de los 314 cuerpos de bomberos con los que cuenta el país trasandino.

Capacitaciones y visitas

El martes, la delegación sanfrancisqueña visitó el Campus central de la Academia Nacional de Bomberos de Chile, considerado un espacio de entrenamiento único en Latinoamérica. Allí pudieron recorrer las instalaciones donde bomberos de todo el mundo realizan prácticas y capacitaciones. Agradecieron especialmente a los anfitriones Segundo Comandante Manuel Medel, el bombero voluntario Francisco Huerta y a Luis Diez de Medina, quien estuvo a cargo de la instrucción.

Este miércoles, la delegación participó de la reinauguración del Monumento Ecuestre a Bernardo O’Higgins, considerado el padre de la Patria Chilena. Más tarde, fueron invitados al palco oficial junto al delegado presidencial Fabio López Aguilera y el alcalde Raimundo Agliati Marchant, para presenciar el desfile cívico militar por el 211º aniversario de la Batalla de Rancagua.

La jornada culminó con un agasajo gastronómico en la 5ª Compañía de Bomberos de Rancagua, donde se compartió un momento de fraternidad entre las instituciones hermanas.

El hermanamiento: más de una década de cooperación

El hermanamiento entre Bomberos de San Francisco (Argentina) y Bomberos de Rancagua (Chile) se formalizó en 2012, tras años de relación y amistad cívica. Desde entonces, se desarrollaron numerosos intercambios y capacitaciones conjuntas.

En febrero de 2025, se llevó a cabo en San Francisco una semana de entrenamientos con la participación de bomberos de Perú (SAR Perú). Posteriormente, en mayo de 2025, una delegación de Rancagua visitó nuestra ciudad para continuar con las actividades de cooperación.

Este vínculo, además de fortalecer institucionalmente a los cuerpos de bomberos, fue un factor determinante en el posterior hermanamiento de las ciudades de San Francisco y Rancagua.