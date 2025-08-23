Bomberos rescataron a un gato de unos cables y lo devolvieron a un niño

En la jornada del último jueves, los Bomberos Voluntarios de San Francisco protagonizaron un emotivo rescate que tuvo como protagonista a un gato que había quedado atrapado en lo alto de unos cables.

El aviso llegó a través de vecinos que alertaron la situación y rápidamente una dotación se presentó en el lugar. Tras trabajar con equipamiento especial y las medidas de seguridad correspondientes, lograron poner a salvo al animal.

Desde la institución compartieron el momento con un mensaje que reflejó la alegría del desenlace: “Ayer tuvimos otra de esas historias con finales felices, cuando nos llamaron para auxiliar a un gato que no bajaba de los cables. Trabajamos con una dotación y logramos el abrazo de reencuentro con sus dueños sin problemas”.

El episodio cerró con la imagen más esperada: el reencuentro del gato con su pequeño dueño, que recibió a su mascota en brazos después del operativo, entre la emoción de la familia.