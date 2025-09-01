Bomberos contuvieron un incendio generalizado que afectó un lavadero. La propiedad está ubicada en el fondo de una vivienda de calle Cabrera al 2400 en San Francisco.

Al lugar acudieron cuatro unidades del cuerpo de Bomberos Voluntarios, con un total de 16 efectivos, quienes trabajaron para controlar el fuego y evitar que se propagara hacia otros sectores de la propiedad.

Las tareas de extinción lograron contener el siniestro sin que se registraran personas heridas.