Los Bomberos Voluntarios de San Francisco intervinieron en al menos diversas situaciones de auxilio, tres de ellas relacionadas con emergencias médicas dentro de viviendas particulares.

Durante la madrugada del lunes una dotación fue solicitada en barrio Roque Sáenz Peña. Allí, colaboraron con personal policial y de Cruz Verde para el traslado de una persona con sobrepeso que requería atención médica. El operativo se realizó con éxito y el paciente fue derivado al Hospital J.B. Iturraspe.

E mediodía de este martes, otra dotación acudió a una vivienda ubicada en Bv. 9 de Julio al 1800, donde el personal policial autorizó el ingreso al domicilio. Los bomberos accedieron al interior a través de una ventana y hallaron a una mujer adulta mayor recostada en el piso, junto a la cama. Lograron dar paso al servicio de emergencias médicas a fin de que puedan evaluarla y trasladarla al Hospital.

El tercer operativo tuvo lugar durante la tarde en un edificio de calle Dante Alighieri al 2000. En este caso, la dotación acudió por el pedido de ayuda para levantar a un hombre mayor que había caído en un pasillo del séptimo piso.

Además, en las últimas horas también se respondieron dos llamados de auxilio por animales en riesgo dentro del ejido urbano, aunque no trascendieron detalles de esos procedimientos.