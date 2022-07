La tragedia vial registrada este sábado a la noche en la ruta nacional 19 cerca de Josefina, entre una bicicleta donde circulaban dos hombres -que terminaron falleciendo- y una camioneta, puso en agenda los peligros a los que se exponen quienes transitan sobre una bicicleta en rutas, autovías y autopistas.

En La Mañana de El Periódico por FM 97.1, el abogado especialista en tránsito, Marcelo Chiabrando, informó cuál es la legislación existente en ciclistas y brindó recomendaciones sobre la temática.

Para el profesional, el hecho de que generalmente el primer contacto con la bicicleta que tiene una persona es lúdico, hace que la misma no tome conciencia de los riesgos que conlleva su utilización.

"Desde el momento en que accedemos a la bicicleta tomamos contacto con ella pero no con la conciencia necesaria de que es un vehículo. Aprendemos a usar bicicletas cuando somos muy chicos, las regalan como un juguete generalmente para fechas festivas y lamentablemente no vienen con el manual adecuado de uso. Y eso trae las consecuencias que vemos a diario, no solamente para los ciclistas, que son los que se llevan la peor parte, sino para la sociedad en general que no sabe cómo actuar o cómo comportarse frente a estas circunstancias", empezó indicando Chiabrando.

Tras aclarar que no se refiere a ningún caso en concreto, manifestó: "Nosotros convivimos. Debemos compartir espacios limitados y muchas veces terminamos compitiendo en vez de compartiendo el mismo espacio. Y evidentemente que quien se lleva la peor parte es el más indefenso, empezando por los peatones y por los ciclistas".

Qué dice la ley

Chiabrando aclaró que hace poco tiempo hubo una modificación legislativa en la provincia de Córdoba que equiparó las autopistas con las semiautopistas o autovías, generalmente diferenciadas por sus vías de acceso. Al hacerlo, se prohibió en todos los casos la circulación por tracción a sangre.

En cuanto a las rutas, en cambio, afirmó que no está específicamente prohibido: "En las rutas, ya sean nacionales o provinciales, no hay una prohibición de ese tipo, por lo tanto deben convivir y compartir los espacios todos los vehículos que están autorizados a circular".

Respecto a las medidas de seguridad, y tras mencionar el enorme trabajo que hizo Oscar Secrestat, papá de un ciclista fallecido, quien luchó por la incorporación a la legislación de la provincia de Córdoba de ciertas normativas referidas a las bicicletas, enumeró algunas reglamentaciones que hacen a la prevención.

"La legislación te establece una distancia mínima de cercanía para la acción de sobrepaso, por supuesto que mientras más amplia sea esa distancia más seguro va a ser el sobrepaso. No nos olvidemos que hay vehículos, como los camiones, que tienen poder de succión y generan situaciones de mucho riesgo", dijo.

Seguidamente, agregó: "La ropa tiene que ser reflectiva, los ciclistas tienen que tener cascos, luces. En realidad quien utiliza a la bici como como un elemento de competición y deportivo generalmente cumple con estas normativas, no así el que lo usa como un medio de transporte. Por eso muchas veces nos encontramos con ciclistas que están absolutamente invisibles con ropas oscuras, sin las luces correspondientes, y eso dificulta muchísimo la prevención de los accidentes".

Chiabrando comentó que en la provincia de Santa Fe la ley establece lo mismo.

Ciclovía en ruta

A partir de la sugerencia de algunos lectores sobre la conveniencia de crear una ciclovía para que las bicicletas puedan circular de manera segura, Chiabrando señaló: "Sería muy oportuno, inclusive existe el espacio físico para para que se desarrolle", dijo.

Por el contrario, no consideró conveniente la opción de los caminos rurales: "Se practica mucho ciclismo rural, pero no olvidemos que todos tratamos de buscar siempre el camino más corto y más recto. Entonces vos podés determinar un recorrido más seguro, pero si la gente tiene un camino más directo va a terminar arriesgándose y usando ese. Por eso muchas veces antes del diseño específico de una vía es necesario observar cuál es la utilización que se le va a dar".

"Es muy oportuna la creación de una ciclovía, hay muchas experiencias de ese tipo entre dos localidades. Tengo presente en este momento General Deheza y General Cabrera, ellos tienen una ciclovía separada totalmente de la ruta y comunica a las dos poblaciones", cerró.