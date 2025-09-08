Bernarte y Siciliano: “El modelo cordobés es el que necesita la Argentina”

En el marco de la campaña hacia las elecciones del próximo 26 de octubre, el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, y el legislador provincial Miguel Siciliano, candidato a diputado nacional por la lista Provincias Unidas, visitaron los estudios de El Periódico Radio. Allí expusieron la visión de un espacio que busca instalarse como alternativa frente a la polarización entre kirchnerismo y libertarios.

Siciliano aseguró que la propuesta que encabeza Juan Schiaretti y que cuenta con el respaldo de seis gobernadores “es el grito federal y productivo del interior de la Argentina”. “En Córdoba pasa algo totalmente distinto a lo que se ve en el país, donde la obra está paralizada. Aquí hay un gobierno provincial que no paró nunca y que trabaja en conjunto con los intendentes. Ese modelo es el que queremos llevar al Congreso”, afirmó.

En esa línea, el legislador cuestionó la lógica de la grieta: “Tanto los kirchneristas como los libertarios han creado la idea de que solo existen ellos dos. Eso es una mentira. Hay una alternativa de sensatez y producción. Acompañaremos al presidente en lo que esté bien, pero nos plantaremos cuando se ataque a los jubilados, a las personas con discapacidad, a la industria o a las universidades públicas”.

Por su parte, Bernarte destacó que este debut electoral de Provincias Unidas “va a marcar los próximos 20 años de la política nacional”. “La Argentina necesita racionalidad. Ni el Estado omnipresente ni el mercado sin reglas resolvieron los problemas de la gente. Lo que se impone es un modelo equilibrado, con tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Ese es el camino que venimos transitando en Córdoba y en San Francisco”, expresó.

El intendente puso como ejemplo el desarrollo local: “Nuestra ciudad creció con la obra pública, que genera empleo directo e indirecto. A través de ese círculo virtuoso de inversión, consumo y recaudación logramos seguir avanzando. Eso mismo necesita la Argentina”.

Siciliano, en tanto, remarcó la figura de Schiaretti: “Votar a Juan es votar previsibilidad. No necesitamos prometer nada, porque su gestión está a la vista: llevó gas a cada rincón de Córdoba, construyó hospitales, universidades, escuelas y rutas, sin insultar nunca a un adversario. Ese modelo probado es el que queremos llevar al Congreso”.

En el tramo final, Bernarte pidió el acompañamiento de los vecinos de San Francisco y la región: “Provincias Unidas es la opción de racionalidad que ya demostró resultados en Córdoba. Acompañar a Miguel Siciliano y a la lista es acompañar el modelo cordobés que necesitamos a nivel nacional”.

Bernarte cerró con un mensaje especial en la antesala del 139° aniversario de San Francisco: “Estoy convencido de que quienes fundaron esta ciudad se sentirían orgullosos de lo que es hoy. Y que para el 140° aniversario vamos a tener un San Francisco totalmente renovado, con obras que marcarán un antes y un después”.