Los intendentes de San Francisco y Córdoba, Damián Bernarte y Martín Llaryora, respectivamente, se comprometieron este lunes a desarrollar acuerdos específicos de colaboración mutua en distintos temas entre los municipios de ambas ciudades, luego de mantener una reunión de trabajo en la sede del Palacio Tampieri. Posteriormente, ambos jefes municipales dieron una conferencia de prensa donde explicaron los temas abordados.

Según explicaron en una conferencia conjunta, los ejes de la reunión fueron tres: la modernización del Estado (facilitar trámites online a la población y otras cuestiones); las políticas ambientales y la llamada economía circular (generar actividad a través de la reutilización y reciclado, entre otros puntos); y la cooperación en materia de políticas culturales y de espectáculos.

Los mandatarios tuvieron una reunión en horas de la tarde y Llaryora estuvo acompañado por el secretario de Cultura y Juventud de la Municipalidad de Córdoba, el también sanfrancisqueño Mariano Almada. Asimismo, si bien se especificaron estos ejes temáticos, la llegada de Llaryora a la ciudad y la conferencia conjunta con Bernarte también puede ser vista como una muestra de respaldo a la gestión del intendente local, iniciada en diciembre pasado luego de ser elegido por mayoría en el Concejo Deliberante tras la salida de Ignacio García Aresca para asumir como diputado. Se sabe que Llaryora, que fue intendente en San Francisco en dos periodos desde 2007, hoy es uno de los conductores del justicialismo a nivel provincial y con "chapa" de candidato para la Gobernación en 2023.

Qué dijeron

En la conferencia de prensa, donde también estuvo presente el secretario de Gobierno local, Rodrigo Buffa, el intendente Bernarte destacó que buscan trabajar trabajar de manera conjunto "en modalidad espejo" con la Municipalidad de Córdoba "estableciendo algunos ejes de trabajo en común que nos ayuden desde San Francisco a potenciar este proceso de crecimiento y desarrollo que la ciudad ha iniciado en el año 2008 y que por suerte se ha podido continuar con un proceso constante y permanente en estos años".

"Los ejes de trabajo que hemos llevado adelante tienen que ver con el área de modernización, secretaría que hemos puesto en marcha recientemente y donde la cual la Municipalidad de Córdoba lidera procesos de este tipo en Argentina y a la altura de los municipios más importantes de Latinoamérica, también proyectos de medioambiente a una ciudad ambientalmente responsable, trabajar los conceptos que viene trabajando Martín en Córdoba como el de economía circular y trabajos vinculados a las políticas culturales; esta visión que tenemos de un San Francisco lleno de eventos, que recupere la centralidad pos pandemia en nuestra área de influencia", detalló Bernarte.

"Estamos trabajando de manera conjunta con todos los actores sociales de nuestra comunidad tratando de posicionar a San Francisco como el lugar más importante de la región en actividades de carácter cultural, social y deportivo", agregó el jefe municipal.

"Es un orgullo iniciar este proceso de carácter colaborativo con la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y especialmente porque en nuestra ciudad estará siempre este espíritu de marcar el liderazgo de una gestión que Martín le ha puesto como importa de su trabajo. Tener a mano procedimientos de procesos exitosos nos acerca más a un resultado acorde a lo que merece la comunidad de San Francisco", ´consideró Bernarte.

Trabajo conjunto

Por su parte, Llaryora subrayó que San Francisco "no para" a pesar de un contexto adverso por la economía y la situación sanitaria que va quedando atrás. "Después de tanto sufrimiento en la pandemia y de una recesión económica que no acaba, de una inflación que no para, con tanto dolor por la salud y en un momento tan difícil de nuestra economía estar en San Francisco y ver que hay un equipo que nunca bajó los brazos, con una sociedad que no se rinde es la muestra de un trabajo en conjunto de vecinos, centros vecinales, instrucciones y Gobierno municipal que la pelean juntos, ver que la ciudad no para en un momento tan difícil para ir para delante me llena de orgullo", dijo.

"Felicito a todo el equipo por eso que empezamos hace mucho tiempo y la verdad es que todos hemos dejado girones de nuestra vida acá, y qué lindo es ver que la ciudad sigue creciendo y con el esfuerzo que hizo Ignacio que hoy está defiendo los intereses de todos los cordobeses en la Nación, que naturalmente hoy vaya el acompañamiento y a todo el equipo que defienden a la producción, de nuevo frente a una medida desacertada en contra de la producción, del campo, de la generación de empleo, no están entendiendo el rumbo de la Argentina, vaya mi acompañamiento a los sectores del campo, de la producción, de la industria porque defender a ellos es defender a la Argentina y al pueblo de Córdoba", agregó.

El intendente de la ciudad capital remarcó que está la "decisión de poner a San Francisco en la vanguardia tecnológica" y consideró que la ciudad cuenta con los recursos humanos para eso. "Esa modernización también se puede llevar a la política ambiental. Creo que es el nuevo paradigma, es decir, la vinculación de lo que pasa en el mundo privado mientras el Estado se va quedando, y hay que unificarlo, creo que el Estado tiene que estar a la misma velocidad, porque esto le hace más fácil la vida a la gente", analizó.

Además, destacó el trabajo que realizan en el municipio capitalino en políticas medioambientales. "Nosotros estamos generando un proceso de economía circular en la política ambiental. San Francisco hace mucho que viene trabajando en esto. Estamos siendo referentes en Latinoamérica en medio ambiente. Que apunte a la reconversión de la economía circular no es solo un tema ambiental, sino también de pymes, de muchísimos puestos de trabajo que se van a crear", indicó.