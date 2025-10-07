Una delegación de San Francisco viajó a Neuquén en misión comercial con el objetivo de explorar nuevos mercados, entre ellos Vaca muerta. La comitiva es encabezada por el intendente Damián Bernarte junto con otros 20 empresarios sanfrancisqueños.

Entre las empresas que integran la delegación hay sectores de las áreas metalmecánica, repuestos de autos y tractores, electricidad, programadores, desarrolladores inmobiliarios y constructores. La comitiva la completa el secretario de Vinculación, Germán Fassetta; el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, Roberto Maggi y el gerente del Parque Industrial San Francisco, Leonardo Beccaría.

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Vinculación, actúa como nexo con Andrés Gilio, gerente de Asuntos Externos y Relaciones Institucionales de AESA, empresa del grupo YPF.

El intendente resaltó: “Vinimos a Neuquén a explorar los mercados de petróleo, gas y minería junto a una importante representación de nuestro ecosistema productivo de la ciudad y nuestro Parque Industrial para explorar ver nuevas posibilidades que permita continuar con el desarrollo de nuestra comunidad”.

En este caso, el mandatario sanfrancisqueño se mostró “con mucho entusiasmo” a partir del “gran optimismo que existe entre los empresarios que forman parte de nuestra delegación a partir de observar las potencialidades que tiene esta visita que nos presenta valiosas posibilidades de impulsar el crecimiento de nuestro sistema productivo”.

Igualmente, Bernarte agradeció “la presencia de tantos empresarios locales donde el Estado municipal hace de facilitador y gestor de una agenda que contribuye a fortalecer el vínculo entre el sector público y el sector privado.

Agenda

A partir de esta gestión ya se concretó un primer encuentro en las oficinas de compras de YPF Neuquén, vinculada con el Área de Nuevos Proveedores.

Está previsto que el miércoles la delegación se traslade a la localidad de Añelo, para conocer las instalaciones de YPF en Vaca Muerta, mientras que la agenda continuará el jueves con reuniones institucionales que incluirá una reunión de Bernarte con el intendente de Neuquén, Mariano Gaido.

Al concluir participarán de una reunión con empresarios en el Polo Científico Tecnológico de Neuquén y a su término se desarrollará un encuentro en el Centro Pyme Adeneu.

La jornada de trabajo incluye también una reunión con el subsecretario de Industria de la provincia de Neuquén, Hipólito Salvatori, y a su término se realizará un encuentro con empresarios en el Polo Científico Tecnológico de la capital neuquina.