Bernarte visitó el Cottolengo Don Orione y prometió apoyo para su restauración

El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione y expresó su compromiso de colaborar con la restauración del pabellón de hombres, cuyas condiciones edilicias requieren una intervención urgente. Durante el recorrido, estuvo acompañado por el secretario de Economía, Juan Carlos Sola, y fueron recibidos por autoridades de la institución.

Actualmente, el Cottolengo atraviesa un proceso de restauración integral, apelando a la solidaridad de la comunidad para reunir los fondos necesarios que permitan concretar las obras. La situación más crítica se encuentra en el sector destinado a los residentes varones, donde se proyecta la reestructuración total para albergar a 28 personas, que se suman a otras 20 mujeres asistidas por la institución. En total, el centro brinda atención a 48 residentes y emplea a 50 trabajadores.

Durante su visita, Bernarte destacó: “Es muy admirable la obra que llevan adelante aquí y por supuesto que estamos a disposición para colaborar en realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo la tarea que tienen por delante”.

Además, subrayó la importancia de la participación ciudadana al afirmar: “El Cottolengo Don Orione es una institución muy respetada, muy querida por la comunidad que siempre responde ante cualquier llamado que hagan para recibir colaboración”.

Respecto al estado edilicio, el intendente advirtió: “Al observar el estado en que se encuentra parte de las instalaciones es necesario hacer algo porque la situación es mucho más preocupante de lo que se podría pensar”. Y agregó que desde el municipio existe la voluntad de gestionar ante el gobierno provincial y convocar a la comunidad para apoyar el proyecto.

Por su parte, Juan Carlos Sola señaló: “Se hace necesario hacer arreglos de fondo y para eso sabemos que San Francisco tiene una población muy solidaria. De nuestra parte, como dijo el intendente, nos ponemos a disposición para trabajar en este objetivo”.

A su turno, la directora técnica del Cottolengo, Silvia Trógolo, destacó que el trabajo de la institución implica atención integral durante todo el día y que las condiciones dignas de vida son fundamentales. “Tal como lo manifestó el intendente Bernarte, para esto necesitamos de la ayuda de la comunidad porque es una obra muy importante”, remarcó.

Además, Trógolo explicó que la colaboración no se limita solo a la obra edilicia, sino también al sostenimiento diario de las actividades. En ese sentido, mencionó el apoyo de instituciones educativas como el Instituto Pablo VI, Fasta Inmaculada Concepción e IPEA N° 222 “Agrónomo Américo Milani”, cuyos estudiantes participan mediante talleres de jardinería y proyectos pastorales orientados a la inclusión.