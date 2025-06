Crece la polémica después de que el diputado de la UCR Rodrigo de Loredo publicara en sus redes sociales un video hecho con Inteligencia Artificial (IA) contra el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. El clip fue una crítica al mandatario para lo cual usó su voz, aunque las expresiones no son propias, de hecho aparece amparánose en las políticas de gobierno del presidente Javier Milei para justificar actuaciones en la provincia.

La difusión del video llamado “ Cordoversismo. Peronismo. Basado en hechos reales, escrito y dicho por la IA”, generó un amplio repudio en el arco político del oficialismo y entre ellos se encuentra el intendente Damián Bernarte.

A través de sus historias de Instagram, Bernarte dijo este miércoles que “repudiaba el uso mal intencionado de herramientas de IA por parte del diputado” y añadió que "el único objetivo fue afectar la imagen de Llaryora. En la misma línea aseguró: "Necesitamos políticos que hagan uso de las nuevas tecnologías para construir, no para ensuciar."

En otra historia siguió con su descargo en franco apoyo al gobernador sanfrancisqueño y calificó a la actitud de De Loredo como “grave y peligroso” y “se cruzó un límite”. En este sentido agregó: “No se puede naturalizar el uso de la tecnología para ensuciar al otro. Necesitamos dirigentes que estén a la altura, que usen la innovación para mejorarle la vida a la gente, no para hacer campaña sucia”.

Más rechazos

El ministro de Gobierno de Córdoba Manuel Calvo, también sentó posición en el tema y calificó de "injuria" el video del gobernador, pero también pidió que retire el video.

"Solicitamos al diputado nacional que ha cometido una injuria tan grave, que se retrotraiga sobre la injuria, que tenga algo de valentía y que baje el video mal intencionado con Inteligencia Artificial que ha subido", señaló Calvo.

Llaryora habló de “injurias”

En su gira por Río Cuarto, el gobernador Llaryora se refirió al hecho aunque no mencionó directamente a De Loredo. “Todavía sigo esperando que retiren el video y me pidan disculpas, cosa que no han hecho. Me han injuriado, y eso siempre duele”, expresó.