El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, recorrió la obra de bulevarización que se ejecuta sobre la avenida 9 de Julio, una intervención que busca reorganizar la circulación y aumentar la seguridad vial en uno de los accesos más transitados de la ciudad. El proyecto es financiado por el gobierno provincial y contempla la construcción de una estructura elevada para bicicletas, un paso peatonal, y un corredor central con canteros y sendas peatonales.

Durante la visita, realizada junto al secretario de Infraestructura, Carlos Ortega, y representantes de la empresa Aivel —encargada de la ejecución—, Bernarte recibió detalles técnicos sobre el avance de los trabajos. Según indicó la Municipalidad, la traza conectará directamente las avenidas Urquiza y Cervantes, rodeando la imagen del santo patrono ubicada en el centro de la rotonda.

“Me da muchísima alegría ver un avance de obra cercano al 40 % y recibir una completa explicación de parte de los ingenieros, arquitectos y encargados de obra de la firma Aivel que nos informan sobre la marcha del proceso de construcción, en qué momento se van a cavar los pilotes para asentar la estructura del puente, etc. Al mismo tiempo vemos cómo va cambiando la fisonomía del bulevar 9 de Julio retomando su espíritu inicial”, expresó el mandatario.

Según destacó Bernarte, el objetivo es consolidar un espacio más seguro para los vecinos: “No tengo ninguna duda que esta nueva obra va a ser muy utilizada por los vecinos para pasear en un ámbito con áreas de circulación seguras que protejan a nuestra gente, pero fundamentalmente permitirá recuperar el esplendor del bulevar 9 de Julio, desde Juan B. Justo hasta Caseros”.

Además, remarcó que el proyecto contribuirá a dinamizar la zona: “Esto va a repotenciar el área comercial del sector porque será un lugar que nuestros vecinos se van a apropiar, mejorando la calidad de vida de nuestra gente”.

En ese sentido, el intendente concluyó que “no es bueno que las ciudades estén siempre igual. Las ciudades evolucionan como lo hacemos los seres humanos (...) San Francisco le da la mano a la modernidad y eso tiene que ver con toda la innovación tecnológica que le aportamos a la gestión, pero también tiene que ver con la presentación de una ciudad moderna que privilegie a los peatones y a los ciclistas”.

Por su parte, la ingeniera Romina Foschia, responsable técnica por parte de la empresa Aivel, explicó que “la obra viene avanzando a muy buen ritmo. Estamos con dos frentes como el movimiento de suelo para la posterior colocación de adoquines que van a conformar los nuevos canteros centrales y el segundo frente, y no menor, conformado por los pilotes y cabezales para las fundaciones de las columnas que van a sostener las columnas del puente de la bicisenda”.