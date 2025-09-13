Bernarte se reunió con vecinalistas en los barrios Maipú y 20 de Junio

Damián Bernarte, intendente de San Francisco, encabezó una nueva jornada de encuentros vecinales acompañado por parte de su equipo de gobierno. En esta ocasión, visitó los barrios Maipú y 20 de Junio, donde mantuvo reuniones con representantes de los centros vecinales para conocer inquietudes y coordinar acciones conjuntas.

Bernarte estuvo acompañado por el secretario de Infraestructura, Carlos Ortega; el secretario de Servicios, Hobey Salvático, y el responsable del área de Prevención y Movilidad Urbana, Nelson Carrizo. Durante los encuentros, el intendente remarcó que “a través del diálogo se pueden encontrar las mejores soluciones” y subrayó la importancia de trabajar codo a codo con los vecinalistas.

En el barrio Maipú, el presidente del centro vecinal, José Schreiber, expresó su voluntad de colaborar activamente con la Municipalidad para “poner al barrio más lindo de lo que está”. Bernarte agradeció la predisposición y señaló que este tipo de reuniones buscan “tomar un contacto directo con los vecinos”.

Entre los principales planteos surgidos en Maipú, se solicitó un reajuste en el monto asignado al mantenimiento de espacios verdes. Ante ello, el intendente explicó que el municipio está trabajando para responder a esas demandas “cuando estemos atravesando un contexto más favorable de la situación económica”. También se pidió la posibilidad de contar con un regador, la reparación de cunetas y la ejecución de cordón cuneta. En este último caso, Bernarte indicó que si los vecinos acuerdan contratar una empresa, el municipio aportará el hormigón.

Más tarde, el jefe comunal y su comitiva se trasladaron al Centro Vecinal del barrio 20 de Junio, donde fueron recibidos por vecinos y autoridades barriales. Allí se abordaron temas vinculados con los servicios municipales y el estado de algunos espacios públicos.

Los vecinalistas solicitaron mejoras en el acceso a la plaza con rampas, ante lo cual Bernarte aseguró que “esa es una tarea que está en agenda”. También propusieron la incorporación de un circuito de caminatas y juegos alrededor de la laguna de retardo. Desde la Secretaría de Infraestructura, se brindaron detalles sobre el funcionamiento de dicho espacio.

Entre otras preocupaciones, vecinos alertaron sobre el ingreso a contramano de vehículos en las calles Hernández y Bolivia, y pidieron la intervención de la Policía Municipal de Tránsito. Asimismo, consultaron sobre las obras de infraestructura en curso, el programa Ojos en Alerta y las políticas de seguridad vial que impulsa el municipio.

Finalmente, los representantes del barrio solicitaron al Ejecutivo local que gestione ante el gobierno provincial los fondos necesarios para refaccionar la sede vecinal. Bernarte respondió que trasladará el pedido al gobernador Martín Llaryora.

Al cierre de los encuentros, el intendente agradeció la participación de los vecinos y reafirmó el compromiso de avanzar en las mejoras solicitadas, “siempre teniendo en cuenta la capacidad financiera del municipio”.