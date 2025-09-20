El intendente Damián Bernarte mantuvo una nueva reunión con los integrantes del Consejo Pastoral de San Francisco, un espacio conformado por pastores y líderes de distintas iglesias evangélicas de la ciudad, que trabajan con un objetivo común: servir a Dios y a la comunidad.

Durante el encuentro se abordaron diversas propuestas para fortalecer el vínculo entre las iglesias y el Municipio, con el propósito de avanzar en acciones concretas que impacten positivamente en la vida comunitaria. En este sentido, Bernarte destacó: “Hemos conversado sobre los objetivos próximos a alcanzar en el marco del trabajo conjunto y la posibilidad de desarrollar un espacio común para las distintas actividades, analizando la realidad social y el rol fundamental que estas instituciones cumplen para el desarrollo de la vida en comunidad”.

Uno de los puntos abordados fue la labor espiritual en el Servicio Penitenciario Nº 7. El intendente informó que se están realizando gestiones ante el Ministerio de Justicia para ampliar los horarios de acceso de los ministerios evangélicos a la unidad penitenciaria. “Los internos piden y necesitan tener acceso a la Palabra de Dios. Por eso y por muchas otras cosas más estamos felices de construir juntos comunidad”, expresó.

También se proyectaron futuras acciones junto al Consejo Interreligioso, destacando experiencias previas como la creación del Refugio para Personas en Situación de Calle y la instalación del centro RAAC Nivel 1 (Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba) dentro de la Municipalidad. “Estas son acciones concretas que surgen de la actividad y la gestión conjunta, la escucha y las experiencias compartidas que nos ha permitido tomar decisiones desde el gobierno municipal que inciden completamente en la vida de la gente”, concluyó Bernarte.