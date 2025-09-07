Con el objetivo de mantener un contacto directo con los vecinos y conocer de primera mano sus inquietudes, el intendente de San Francisco Damián Bernarte, junto a parte de su gabinete, realizó una visita a los centros vecinales de los barrios Independencia y 9 de Septiembre. Estos encuentros buscan generar un canal directo para encontrar soluciones a las necesidades planteadas por la comunidad.

En la sede del Centro Vecinal Barrio Independencia, el intendente fue recibido por su presidente, Federico Bussatto. Durante la reunión, los vecinos plantearon la necesidad de construir una vereda perimetral alrededor de la sede. Además, destacaron las iniciativas del centro vecinal, como una campaña de descuentos en comercios locales para sus socios y el uso de redes sociales para potenciar la llegada a los vecinos.

Se confirmó que la Municipalidad, a través del área de Prevención y Movilidad Urbana, instalará una garita del transporte urbano de pasajeros, un proyecto gestionado en conjunto con la UTN San Francisco. Federico Bussatto agradeció la visita de las autoridades y su receptividad, resaltando la importancia de este acercamiento para consensuar acciones que beneficien a los vecinos.

En 9 de Septiembre

Posteriormente, la comitiva municipal se dirigió al Centro Vecinal Barrio 9 de Septiembre, donde fueron recibidos por el presidente de la entidad, Héctor Acosta. Los vecinos plantearon la problemática de los lotes baldíos que se usan como minibasurales y solicitaron el hormigonado de la calle Roma.

Las autoridades municipales informaron sobre un proyecto para reemplazar la actual bicisenda de la avenida 9 de Septiembre por una nueva en las calles French y Berutti. También confirmaron que se instalarán nuevos juegos en la plaza del barrio. El centro vecinal, por su parte, solicitó ayuda para la construcción de un nuevo núcleo sanitario para mujeres en la sede.

Héctor Acosta manifestó su satisfacción por la visita del intendente y su equipo, destacando la excelente receptividad para dar curso a sus propuestas. Finalmente, se anunció que el próximo 14 de septiembre el barrio celebrará su 50° aniversario con un festejo popular que incluirá diversas actividades artísticas. Asimismo, los vecinalistas expresaron su éxito con el nuevo servicio de enfermería, que se brinda en la sede a cargo de personal municipal.

El intendente Damián Bernarte estuvo acompañado por el secretario de Infraestructura, Carlos Ortega; el secretario de Servicios, Hobey Salvático; el encargado del área de Prevención y Movilidad Urbana, Nelson Carrizo, junto al director de la repartición, Néstor Perrone; y el director de Atención a los Centros Vecinales y Asuntos Barriales, Eduardo Assum.