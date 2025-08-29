El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, difundió en las últimas horas un video institucional en respuesta a distintas críticas formuladas desde sectores de la oposición por el avance de múltiples obras en ejecución en distintos puntos de la ciudad, como el caso del puente y bicisenda en uno de los ingresos a la ciudad. El material, con tono enfático y una voz en off que acompaña imágenes de los trabajos realizados, traza un recorrido por lo que la gestión considera transformaciones clave del entramado urbano.

“Hoy se escuchan algunas críticas ante el inicio de obras que van a transformar la ciudad. No es algo nuevo. Los eternos opositores ya han intentado otras veces frenar el crecimiento y condicionar el progreso de San Francisco”, señala el video desde su inicio. A modo de reflexión, la narración invita a “imaginar la ciudad sin gas natural en todos los barrios, sin alumbrado público LED, sin agua potable en cada hogar, sin infraestructura en el parque industrial que hoy lo convierte en el parque pyme más grande del país, sin el Superdomo, sin la Tecnoteca o nuestro centro cultural”.

Enumeración de obras y transformaciones

La producción audiovisual repasa una extensa lista de obras impulsadas por el gobierno municipal, entre las que se destacan nuevas comodidades en el Superdomo, la restauración del Palacio Tampieri y la construcción de la sede de la Policía Departamental San Justo.

También se menciona la refuncionalización del ex Banco Córdoba como futura sede de la Región Centro, la renovación del centro cívico, la conexión de avenidas para mejorar el espacio público y las mejoras en la Tecnoteca, con foco en la innovación y la educación tecnológica.

Otras intervenciones presentadas en el video incluyen la recuperación del pasaje Cornaglia, la ciclovía elevada y senda peatonal en 9 de Julio, la boliverización de la misma avenida, y el desarrollo del polo gastronómico en el paseo Cervantes. Asimismo, se resalta la pavimentación de distintos sectores y el impulso a la Universidad Provincial Regional.

Defensa del modelo de gestión

“Son obras que transforman, proyectos que miran al futuro”, remarca la voz institucional. En un claro mensaje político, el cierre del video apunta a consolidar una narrativa de continuidad y crecimiento. “San Francisco no se detiene”, finaliza el mensaje.

La pieza audiovisual, difundida en redes sociales y canales oficiales, refuerza el posicionamiento del Ejecutivo local frente a cuestionamientos que, según señala, buscan “condicionar el progreso”.