En medio del creciente reclamo de intendentes de todo el país por fondos y la redistribución de responsabilidades con el Gobierno nacional, el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, cuestionó el "desentendimiento de obligaciones" por parte de la Nación e insistió en que la mayor carga de impuestos para la población proviene precisamente desde la administración nacional. "No bajaron ningún impuesto", aseguró a El Periódico.

La reunión con integrantes del Consejo Federal de Intendentes (Cofein) en la Cámara de Diputados, que tuvo lugar el último martes, buscaba unificar la postura municipal frente al ajuste nacional. Aunque no participó presencialmente, Bernarte contextualizó la situación: “La reunión tiene como punto de partida la reunión que el Cofein tuvo en San Miguel de Tucumán, donde se definió pedir una audiencia para poder plantear la situación de los municipios en el contexto nacional”.

“Desentendimiento del Estado nacional”

El intendente de San Francisco fue contundente al describir cómo las políticas nacionales impactan en los gobiernos locales. “La Nación es quien más impuestos cobra y menos servicios presta. Lo que tiene que ver con el desentendimiento del Estado nacional de obligaciones que siempre asumió y que terminan impactando en soluciones que tienen que buscar los municipios, sin tener un presupuesto asignado para hacerse cargo de cuestiones que atendía la Nación”, explicó Bernarte.

Como ejemplo directo de esta situación, citó el impacto en la ciudad: “El tema de medicación fundamentalmente en jubilados que ha disparado en un 40% la asistencia directa en medicamentos a vecinos y vecinas de San Francisco”.

Bernarte también cuestionó el sistema de coparticipación y la falta de redistribución de impuestos nacionales. “Hay que dejar en claro que hay impuestos que la Nación cobra y que no está coparticipando. Y que nosotros, las provincias, los municipios, necesitamos para afrontar las nuevas obligaciones que caen sobre nuestras gestiones, por ejemplo, lo que tiene que ver con el impuesto al combustible”, detalló.

El jefe comunal señaló la desproporción: “El costo mayoritario de cualquier bien y servicio desde la cuestión impositiva es el costo de la Nación, y que el costo final de los municipios en cuanto a la incidencia tributaria es mínimo”.

Fondos eliminados y subsidios asimétricos

El mandatario local criticó la eliminación de recursos como el Fondo Sojero. “Si la Nación se retira dejando de lado responsabilidades y nosotros no tenemos lo que necesitamos, son presupuestos. Ejemplo, volvieron las retenciones. En su momento, nuestro municipio percibía el fondo sojero. El fondo sojero en su momento fue eliminado con la excusa de que iban a desaparecer las retenciones. Las retenciones siguen vigentes y los municipios no reciben más el fondo sojero”, sentenció Bernarte.

Respecto a los subsidios al transporte, Bernarte marcó una clara asimetría: “Se eliminaron los subsidios para el transporte en el interior del país, pero en el AMBA siguen vigentes”. También contrapuso la exigencia nacional de reducir tasas municipales con la política tributaria propia del Gobierno central.

“La Nación plantea que los municipios tienen que bajar las tasas que cobran, pero la Nación en los impuestos que son realmente los que generan ingresos de divisa al Estado nacional, no bajó nada. El impuesto a las ganancias sigue igual, el IVA sigue igual”, afirmó.

El objetivo de este planteo, según Bernarte, es “hacer escuchar cuál es la realidad de los municipios, que no somos los municipios los generadores de carga impositiva y después también pedirle al gobierno nacional que así como se ha desentendido de prestaciones no lo ha hecho con el envío de ningún recurso para atenderlo”.

Impuestos sin destino

Bernarte también puso el foco en la recaudación de impuestos nacionales con asignación específica que, según su visión, no se destinan a los fines previstos. “Cuando uno analiza también impuestos de los combustibles, hay ahí una serie de fondos con asignación específica, por ejemplo para mantenimiento de rutas, que la Nación recauda y la Nación no está haciendo mantenimiento de rutas”, indicó.

En ese sentido, recordó que el Gobierno nacional “ha dicho expresamente que no van a hacer ningún tipo de obra pública. ¿Y ese dinero dónde va? Ese dinero debería llegar a nosotros, porque no tiene razón de ser en mano de la Nación que no ejecuta los fondos con el destino para el que fueron generados”.

El intendente de San Francisco calificó la situación como un “reparto desigual y lo que tiene que ver con la ilegalidad del destino de fondos a las arcas del gobierno nacional. Están yendo fondos que tienen una asignación específica que luego no se ejecutan”.

Ante esta transferencia de responsabilidades a provincias y municipios, el pedido es claro: “Nosotros estamos pidiendo que esos fondos se asignen, se coparticipen a las provincias y por supuesto luego a los municipios”.

Consecuencias económicas

Al ser consultado sobre el momento actual del reclamo, Bernarte analizó que, aunque "el ámbito de discusión de estos temas es el Poder Legislativo", la voluntad inicial de “acompañar en lo que tiene que ver con la gobernabilidad del país” por parte de gobernadores y municipios se ha erosionado. “Lo que ha pasado es que con el transcurso del tiempo esas decisiones políticas han de alguna manera beneficiado a sectores mínimos, generando un perjuicio para la gran mayoría de los habitantes de las distintas provincias del país, sobre todo de las provincias productivas, como Córdoba”.

El intendente manifestó que “se está agotando la paciencia en lo que tiene que ver con acompañar la gobernabilidad, esperando que las políticas económicas estén pensadas en beneficio de todos. Cuando los resultados de una manera constante empiezan a generar que para las provincias y los municipios son desfavorables, las voces se empiezan a escuchar cada vez más fuerte”.

Finalmente, Bernarte describió el impacto directo de las políticas nacionales en la economía local: “Hay una doble situación que se genera a partir de las políticas públicas. Una caída de la actividad económica en nuestra zona, una caída de la actividad productiva, sobre todo vinculado al sector industrial. Empezamos a ver cómo empiezan a aumentar los índices de desocupación, que también eso finalmente pega de lleno en los municipios y cómo eso genera menor ingreso en los municipios por coparticipación, por la caída de actividad económica y a su vez, ingresos propios de municipios como el nuestro que se sostienen esencialmente a través de la actividad económica, de la actividad productiva con la tasa de comercio, industria y servicio. Si hay retracción en comercio, industria y servicio también ingresan menos fondos a las cuentas municipales”.

Concluyendo su análisis sobre el discurso gubernamental que adjudica el ajuste a provincias y municipios, Bernarte lo calificó de “una falacia”. “Yo invito a analizar el componente tributario de cualquier bien o servicio. Si tomamos 1 litro de nafta, el 60% del costo de la nafta es producción del producto, es tener el producto terminado. Y después, sobre el total, el 35% son impuestos nacionales. Y el 5% restante se divide entre Nación y Provincia, siendo la incidencia de municipio menor que la provincial”, argumentó.

Para el intendente, “el nivel estatal más caro por lejos es la Nación y es el que menos servicios presta directamente a los vecinos de a pie de nuestras comunidades”