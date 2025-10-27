El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, analizó los primeros datos tras el cierre de los comicios de este domingo, y afirmó que La Libertad Avanza se estaría imponiendo en la ciudad, seguido por Provincias Unidas, el espacio que encabeza Juan Schiaretti y en el que está alineado. Más atrás, aparecen Defendamos Córdoba, ligado a Natalia de la Sota, y el Partido Libertario.

“Los números que nosotros vamos recolectando y entendemos que más o menos van a marcar una tendencia dan como ganador a La Libertad Avanza y en segundo lugar Provincias Unidas, después, bastante más atrás, Defendamos Córdoba, y en los números nuestros no muy lejos el Partido Libertario”, señaló Bernarte.

Bernarte destacó la mejora del espacio de Schiaretti con respecto a elecciones legislativas pasadas: “Si uno toma como parámetro las elecciones de medio término anteriores de nuestro espacio político, el resultado ha sido mucho mejor y eso sin duda tiene que ver con la presencia de un gran candidato como Juan Schiaretti”.

MÁS INFORMACIÓN. La Libertad Avanza se impuso en San Francisco en las elecciones 2025

Para el intendente, los resultados deben leerse dentro de una lógica nacional: “Lo que está claro es que la gente en estas elecciones vota en clave nacional. En más de 40 años de democracia, la gente sabe lo que vota. Sabe que cuando vota para legisladores nacionales vota una cosa, y cuando vota por cargos ejecutivos, vota otra cosa. Lo veo muy razonable”.

Llamado al diálogo

El mandatario local también dejó una lectura crítica sobre el desempeño del oficialismo nacional: “El gobierno nacional tiene que entender que ha perdido caudal de votos y eso tiene que ser un llamado de atención para escuchar, para tratar de gobernar con un mayor nivel de atención en función de las necesidades que marca la gente. No todo es superávit fiscal”.

En esa línea, pidió “una agenda de la productividad, de trabajo, de salud, de educación pública” y planteó que “si se abre una instancia de diálogo y se escucha el aporte que tengan para hacer desde las distintas provincias los referentes políticos, probablemente las cosas funcionen mejor”.

Bernarte descartó que el resultado de La Libertad Avanza represente un anticipo electoral para el 2027: “Desde que existe el espacio político que pusieron a competir José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, en una sola oportunidad ganó una elección de medio término. Sin embargo, las elecciones a gobernador las ganó todas”.