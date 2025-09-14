Bernarte participó de los festejos por el 50° aniversario del barrio 9 de Septiembre

Este domingo, el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, formó parte de los festejos por el 50° aniversario del barrio 9 de Septiembre, en una jornada popular que tuvo lugar en la plaza del sector y contó con una numerosa participación de vecinos.

Durante la celebración, Bernarte estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Raúl Angonoa, y otros funcionarios municipales, quienes fueron recibidos por autoridades del centro vecinal, encabezadas por su presidente, Héctor Acosta. En representación del municipio, el intendente entregó una plaqueta conmemorativa y felicitó a los habitantes del barrio “porque viven en un barrio que está hermoso y se nota que disfrutan mucho”.

Bernarte resaltó el espíritu comunitario del barrio: “Este barrio representa la idiosincrasia de los sanfrancisqueños porque el progreso conseguido es fruto de las acciones de nuestra gente. Este barrio es una postal de lo que somos capaces de generar todos juntos a través del trabajo en comunidad”.

El jefe municipal rememoró su infancia y destacó el crecimiento del barrio en las últimas décadas: “Cuando era chico y venía a jugar al baby fútbol a la cancha de Belgrano, ni por asomo el barrio era lo que es hoy. Todo lo que consiguieron ha sido a partir del esfuerzo de cada uno de los vecinos”.

En ese sentido, subrayó el rol de la ciudadanía en el desarrollo local: “La Municipalidad, como institución, acompaña, aporta, pero el sacrificio más grande para reunirse, organizarse, reclamar una obra y controlar lo han hecho ustedes. Son la foto más cabal de lo que representa San Francisco, que está signado por la cultura del esfuerzo y el trabajo”.

Finalmente, Bernarte expresó: “Cualquier presente es poco para representar todo lo que han sido capaces de construir entre ustedes. Felices primeros 50 años para el barrio 9 de Septiembre, el claro ejemplo de lo que es capaz de hacer la ciudad de San Francisco”.

Por su parte, Héctor Acosta agradeció a quienes contribuyeron al crecimiento del barrio a lo largo de su historia: “Gracias a toda la gente que durante estos 50 años colaboró para el barrio con parte de su tiempo, así como también a instituciones y vecinos que realizaron distintas gestiones. Todo el trabajo está reflejado en este hermoso barrio que hoy disfrutamos”.