El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, participó este viernes del acto inaugural de la 93ª edición de San Francisco Expone, donde destacó el esfuerzo de la Sociedad Rural, las empresas y todo el entramado productivo local en un contexto económico adverso.

“Esta es la edición 93 y aún en un contexto de crisis, de incertidumbre y recesión, una vez más la Sociedad Rural, su CD, su equipo, nuestra gente de campo y todo el ecosistema productivo, industrial y comercial de San Francisco nos marcan el camino y el ejemplo a seguir, llevando a cabo esta increíble San Francisco Expone que no para de crecer cada año”, expresó Bernarte.

El mandatario remarcó el apoyo de las empresas y organizaciones: “Quiero también destacar, felicitar y agradecer a las empresas y organizaciones que apoyan la realización de esta gran exposición. El sector privado, con su empuje, con su búsqueda permanente de la innovación y su mirada emprendedora es el motor económico de San Francisco, la región, el interior de la provincia y el país”.

Sobre la importancia del evento, señaló: “San Francisco Expone se convirtió, en casi un siglo de existencia, en el evento más importante de nuestra ciudad y la región y esto para nosotros es fundamental en el marco de una política pública que venimos impulsando y que tiene que ver con dotar a la ciudad de una nutrida agenda de eventos, la cual genera movimientos en distintos rubros como el hotelero (con plazas totalmente cubiertas), el gastronómico, el comercial e incluso el cultural”.

Bernarte explicó que este año se puso en marcha la iniciativa “Números que cuentan”, junto a la UTN San Francisco, para medir el impacto de los eventos. “Entre el mundial de ornitología y la fecha del rally cordobés se generó un movimiento económico en la ciudad de casi 330 millones de pesos. También estaremos, con equipos técnicos de nuestra UTN San Francisco, haciendo el estudio en esta muestra que es la más importante en San Francisco. Para saber fehacientemente, para rendir cuentas y fundamentalmente para valorar lo que se ha constituido en una política pública”, explicó.

El intendente destacó además la apuesta del sector en un momento difícil: “Es realmente destacable que, en un contexto económico preocupante como el actual, se siga apostando fuerte a esta muestra, lo que cobra un valor más significativo. Esto marca la convicción, voluntad y capacidad operativa de todos los sectores que participan, la fortaleza de nuestra comunidad y la seriedad con la que trabaja nuestra Sociedad Rural”.

“San Francisco Expone es más que una tradición en la ciudad, es el evento que esperan las familias sanfrancisqueñas, es el reflejo vivo de la identidad productiva que tiene San Francisco, la región y su gente”, afirmó.

En ese sentido, recordó el trabajo conjunto con distintas instituciones desde 2007: “San Francisco se ha referenciado como el motor económico y productivo del interior, convirtiéndose en la capital de la Región Centro y en un ejemplo de que es posible tener otra mirada, como lo venimos planteando con nuestro gobernador, que implique poner en valor el interior productivo, con la fuerza del campo y de nuestra industria, lo cual determina el desarrollo genuino de nuestras comunidades y permite la movilidad social ascendente a través del acceso al trabajo y a la educación de nuestros ciudadanos”.

Finalmente, Bernarte agradeció a todos los sectores que hacen posible la muestra: “Quiero agradecer por seguir confiando en la ciudad a los trabajadores, expositores, organizadores y como digo siempre… Aún en momentos donde pareciera que la historia de nuestro país no para de repetirse, desde San Francisco, desde nuestra Córdoba y en una sinergia permanente entre el sector público y privado, estamos nuevamente dando muestras de que hay otra manera de gestionar y hacer las cosas”.