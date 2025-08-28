Bernarte destacó el modelo industrial de San Francisco en la Expo Parques Industriales Córdoba 2025

El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, formó parte del panel de disertantes de la segunda edición de la Expo Parques Industriales Córdoba 2025, un evento que reunió a referentes del ámbito productivo, tecnológico y logístico del país. La actividad se desarrolló los días 27 y 28 de agosto en el Centro de Convenciones Córdoba.

Organizada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, junto con la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), La Voz y DEYCÉ, la expo convocó a empresarios, inversores, startups, autoridades públicas y especialistas en desarrollo industrial de todo el país. Los ejes centrales fueron la eficiencia energética, la economía circular y la innovación aplicada a los ecosistemas industriales.

Entre las actividades destacadas hubo rondas de negocios, espacios para emprendedores, paneles con especialistas nacionales e internacionales en logística, financiamiento, ecoparques y sustentabilidad, conversatorios, conferencias magistrales y un foro de intendentes y referentes productivos.

“Una gran vocación de trabajo”

Durante su exposición, Bernarte compartió panel con los intendentes de Villa María, Eduardo Accastello; de Córdoba, Daniel Passerini; de Malagueño, Marcos Fey; de Alvear (Santa Fe), Carlos Pighin; el presidente del Parque Industrial Pilar (Buenos Aires), Patricio Colombo Mozetti; y el gerente del Parque Industrial, Tecnológico y Logístico San Francisco, Leonardo Beccaría.

Al tomar la palabra, Bernarte resaltó el valor histórico y estratégico del parque industrial sanfrancisqueño: “El desarrollo de San Francisco está muy emparentado con el del Parque Industrial, el cual data de 1971, siendo con 54 años el más antiguo de Latinoamérica”. Y agregó: “En la ciudad no solo se ha generado un círculo virtuoso que lleva hoy a tener en San Francisco una tasa de desempleo baja en comparación con otras localidades similares, sino que además permitió que a través de la sinergia entre el sector productivo y el Estado se generen mejores condiciones de vida en la comunidad”.

El intendente también hizo hincapié en el impacto del ecosistema industrial en la economía local: “5000 puestos de trabajo directos y 2000 indirectos generan un ecosistema económico que permitió a la ciudad desarrollarse; existen además 15 rubros por el cual muchos de los empresarios encuentran a los proveedores en el mismo ámbito, reduciendo costos de logística, siendo aún más competitivos. Nuestra ciudad no tiene mar, montaña ni río, pero sí una gran vocación de trabajo”.

Además, explicó que los aportes provenientes de la tasa de Industria, Comercio y Servicio “vuelven en servicios y en obra pública para tener un mejor parque industrial”.

Un legado productivo y educativo

En el tramo final de su intervención, Bernarte rememoró los orígenes del parque industrial y su relación con la educación técnica y universitaria en la región: “Aquellos visionarios de comienzos de la década del 70 que se pusieron a trabajar pensando en la radicación de un área para las industrias también fueron los impulsores de lo que se conoció en aquel momento como la universidad de los obreros, de la Universidad Tecnológica Nacional”.

Destacó que muchas de las industrias locales nacieron en talleres familiares y que, con el crecimiento, “ya no les alcanzaba ese conocimiento del oficio, sino que el valor agregado llevaba a superar las tecnicaturas dictadas en las escuelas industriales, haciendo imperioso los mandos medios y mandos decisores, por lo que se necesitan las carreras de ingeniería”.

Finalmente, subrayó el proceso de profesionalización del entramado productivo local: “Ese fue el semillero de las Pymes, que en su mayoría son de emprendimiento familiares, quienes ya en la tercera generación están dirigidos por profesionales universitarios, aggiornándose a los tiempos que corren y que nos permite decir hoy que, en lo referente a Pymes, el Parque Industrial de San Francisco es el más importante del interior del país”.