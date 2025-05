El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, explicó en una entrevista con El Periódico las recientes medidas de "ajuste político" implementadas por su Gobierno local, que incluyen un recorte del 30% en sueldos y cargos de la planta política, además de una reducción en el número de secretarías. Estas acciones se enmarcan en un contexto económico nacional que, según el mandatario, afecta directamente las finanzas municipales.

Bernarte contextualizó las decisiones tomadas describiendo que al municipio le aumentan los costos y disminuyen los ingresos: "Es un contexto nacional donde todos los municipios están atravesando una situación similar. En algunos casos, algunas municipalidades han tomado estas decisiones antes porque la situación del municipio de San Francisco siempre fue más sólida".

Bernarte detalló cómo esta situación impacta a nivel local: "Un comercio que ante la pérdida de poder adquisitivo vende menos, genera que el dinero que llega por coparticipación represente una merma muy importante y en el orden local representa que nuestra tasa estrella que tiene que ver con la actividad económica, también se retraiga, o sea, se vende menos, hay menos ganancias, la Nación ingresa menos IVA, ingresa menos por ganancias y a nosotros la retracción económica nos genera menos recaudación por comercio e industria".

Frente a este panorama, el intendente subrayó la necesidad de actuar: "Uno tiene que tomar medidas porque son menos ingresos contra gastos fijos que van aumentando. Esos costos suben y suben más que nuestra recaudación".

Recortes "de arriba para abajo" y la prioridad de los vecinos

Ante este panorama el jefe municipal destacó que “corresponde que primero las cosas funcionen de arriba para abajo”, y recordó que a comienzos de año ya había ordenado un 20% de reducción de sueldos en la planta política.

El intendente mantiene la esperanza en una mejora económica, pero advierte sobre futuras medidas: "Tenemos la expectativa de que mejore la actividad económica, porque el Gobierno nacional dice que va a mejorar, pero si no mejora tenemos que seguir tomando medidas cada vez más profundas. Y a veces tenemos que tomar decisiones que son antipáticas, pero que son necesarias porque lo que tenemos que priorizar es la prestación de servicios para los vecinos".

Y concluyó: "Tomamos estas decisiones y tomaremos las que sean necesarias tratando de priorizar a los vecinos. Haremos recortes en los lugares que sea necesario y donde podamos seguir realizando obra pública".

Críticas al centralismo de Milei

Bernarte también fue crítico con la administración nacional: "No he visto más centralismo en ningún Gobierno nacional que en este, no hay ningún interés por conocer la realidad de las provincias y de los municipios. Y logran instalar ideas en la gente que son falsas. Porque la presión tributaria y el gasto más grande de sostener es el del Estado Nacional. Hay un verso que es el Estado Nacional quita impuestos. En realidad, no han bajado ninguno significativo".

El intendente de San Francisco puntualizó: "No han bajado ninguno de los impuestos significativos que generan carga tributaria pesada porque el IVA no se reasignó nada, porque en impuestos a las ganancias no se reasignó nada”.

En cuanto a la obra pública, Bernarte recordó: "Para la obra pública sacaron al fondo sojero porque decían que iban a desaparecer las retenciones. Bueno, las retenciones siguen estando y el fondo sojero que llegaba a los municipios no llega. Engaña a la gente y no han bajado ningún impuesto. Le piden a los municipios, pero los municipios son los que le atajan los penales".

El impacto de las políticas nacionales en los municipios es tangible, según Bernarte: "Estimamos que de lo que aporta nuestra ciudad solo el 5% vuelve a San Francisco. Aportamos mucho más de lo que recibimos. Si dejan de dar medicamentos a los afiliados al PAMI, al lugar donde van a pedirlo es al municipio. Al Presidente no lo van a encontrar nunca”.

Conflicto con el Banco Nación

El intendente también se refirió a un próximo conflicto con el Banco Nación: "Plantean la inconstitucionalidad de la tasa de comercio y dicen que no tienen que pagarla. Es una postura casi extorsiva. Si el Banco Nación dejara de pagar hoy la tasa serían 100 millones de pesos menos de ingresos por mes a la ciudad. No lo pagan de buenos, sino porque le generamos las condiciones para el negocio. Y no larga un crédito como la gente. Nos parece una afrenta y nos vamos a defender".

El intendente cuestionó la postura del Banco Nación: "La verdad hace tanto tiempo que el Banco Nación no larga un crédito como la gente, se la pasó haciendo negocios con el Estado y ahora después donde siguen siendo los grandes beneficiados de este sistema, vienen con una postura cuasi extorsiva a decirnos: 'Nosotros no queremos pagar.' ¿Conocen muchos negocios de 125 años de antigüedad que les haya ido mal como para decir no pago la tasa a la ciudad?".

Finalmente, Bernarte afirmó la postura del municipio: "Estamos dispuestos a dialogar porque somos gente de diálogo, lo que no aceptamos es que nos lleven a los empujones, por delante. Nosotros lo hacemos en defensa de nuestra gente y la ciudad".

Aguinaldo garantizado

Para cerrar, el intendente llevó tranquilidad a los empleados municipales y garantizó el pago de aguinaldo a los empleados municipales.